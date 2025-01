Allagamenti, la pioggia che non dà tregua: Toscana, allerta gialla e fiumi sotto la lente

Firenze, 31 gennaio 2025 – Un fine gennaio con il maltempo in Toscana. Dopo i fenomeni dei giorni scorsi, con le bombe d’acqua che hanno colpito Firenze, adesso c’è da fare i conti con un fine settimana di maltempo diffuso. Un venerdì 31 gennaio di pioggia e cielo scuro. E anche quella di sabato 1 febbraio sarà una giornata di allerta gialla, sia per temporali che per rischio idrogeologico.

La mappa mostra la zona più critica, quella tra le province di Livorno e Pisa, dove sono caduti molti millimetri di pioggia e dove si sono verificati allagamenti

Gli allagamenti

Pluviometria

I fiumi

Previsioni

Ancora una volta a essere colpita, dopo le gravi vicende dell’autunno, la zona sud della provincia di Livorno al confine con la provincia di Pisa. Da Cecina a Rosignano fino a Campiglia Marittima e poi l’interno, con Castellina Marittima. Qui ha piovuto per tutta la giornata. Non un diluvio ma una pioggia continua che ha provocato allagamenti. In particolare sulla statale 206 tra il bivio di Gabbro e quello di Santa Luce.

Impressionanti i dati della pioggia caduta in poche ore. Oltre sessanta i millimetri a Rosignano Solvay (uno dei record per la Toscana in queste ore), 45 mm a Livorno e oltre quaranta anche in provincia di Lucca, in particolare a Capannori e a Montecarlo, dove i millimetri anche qui sono stati 45. Sono 50 invece i mm caduti sul Monte Serra. La fascia tra Livorno, Pisa e Lucca è quella più colpita.

Corsi d’acqua monitorati speciali a causa della tanta pioggia che fa aumentare la portata. Sotto sorveglianza in particolare il fiume Fine, che parte dalla provincia di Pisa e sfocia a Rosignano. Il fiume ha raggiunto i 4 metri e ottanta, un’altezza ragguardevole che porta il corso d’acqua sotto stretto monitoraggio. “Una forte perturbazione sta insistendo sull’area della costa livornese tra Livorno, Rosignano e Campiglia Marittima”, segnala anche il presidente della Regione Eugenio Giani.

Secondo le previsioni del Lamma, per tutta la mattina di sabato 1 febbraio c'è da aspettarsi un tempo brutto con rovesci e temporali sparsi. Il cielo sarà insomma in maggioranza grigio in Toscana. Ci saranno anche deboli nevicate sull'Appennino a partire dai 1400-1500 metri. Nel pomeriggio gradualmente il tempo andrà migliorando. Per domenica ulteriore miglioramento e soprattutto niente pioggia.