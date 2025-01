La neve insiste in montagna. Meteo Toscana, allerta maltempo per temporali forti

Firenze, 31 gennaio 2025 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato per sabato 1 febbraio una allerta gialla per rischio temporali forti e rischio idrogeologico. Il codice riguarda tutta la Toscana ad eccezione della fascia settentrionale della regione. In montagna, inoltre, insistono abbondanti nevicate che imbiancano le cime e non solo, in quanto è previsto anche un abbassamento della quota. Vediamo nel dettaglio, le previsioni meteo in Toscana per le prossime ore.

L'abbondante nevicata all'Abetone (Foto webcam Paesaggi Digitali)

L’allerta meteo diramata è per rischio temporali forti e rischio idrogeologico, ovvero ingrossamento dei corsi d’acqua con possibilità di movimenti franosi. Già nella giornata di venerdì 31 gennaio la Toscana è stata attraversata da un’ondata di maltempo con pioggia anche forte in diverse zone della regione. Il codice giallo per venerdì riguardava soprattutto la costa a partire dalla Versilia fino ad arrivare alla Maremma e alle isole dell’Arcipelago Toscano.

Pioggia e temporali, allerta meteo in Toscana

La regione prevede piogge e locali temporali in estensione dalla costa al resto della regione nel corso della giornata. Per sabato 1 febbraio 2025 ancora locali temporali localmente intensi, in particolare nella prima parte della giornata sulle zone centro-meridionali, deciso miglioramento dal pomeriggio.

La neve all'Abetone (Foto webcam PaesaggiDigitali)

Se nei giorni scorsi era stata la pioggia la protagonista, nelle ultime ore sono tornate nevicate abbondanti in montagna. L’intensificazione delle precipitazioni sta determinando un progressivo abbassamento della quota neve sull’Appennino Tosco-Emiliano. La quota neve tenderà ad abbassarsi, seppur con fenomeni di pioggia mista a neve, fino a 1.300 metri.

Nel corso della giornata di venerdì 31 gennaio sono state registrate abbondanti nevicate in Appennino, all’Abetone in particolare.

Clicca qui per guardare le webcam all’Abetone

Qui l’Amiata