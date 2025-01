Meteo Toscana: i ‘giorni della merla’ con la pioggia, neve sull’Appennino

Firenze, 30 gennaio 2025 – Come cambia il tempo in questi giorni? Secondo le previsioni meteo del Lamma riportate dal Centro funzionale della Regione Toscana, il vortice di bassa pressione che si trova tra Francia e Spagna porterà un peggioramento su Toscana e Nord Italia nella giornata di venerdì 31 gennaio con piogge deboli ma possibilità di qualche temporale sulla costa toscana. Sempre nella giornata di venerdì è prevista neve sull'Appennino toscano ma solo oltre 1.400-1.500 metri di quota. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Nel fine settimana il vortice di bassa pressione si isolerà sul Mediterraneo centrale, portando pioggia solo al sud.

Per le previsioni meteo c'è pioggia in arrivo (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

In Toscana sabato 1 febbraio atteso un cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci in mattinata, graduale miglioramento dal pomeriggio e temperature in aumento. Mari mossi al largo.

Domenica cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone interne e in particolare sull'Appennino. Temperature stazionarie o in lieve calo, mari mossi al largo, poco mossi sottocosta. Poi lunedì sole pieno su tutta la Toscana.

"L'Anticiclone delle Azzorre sta per partire per una lunga vacanza in Danimarca: di conseguenza l'Italia sarà di nuovo terra di conquista da parte di cicloni carichi di pioggia”, afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it.