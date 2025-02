Maltempo, esonda il Cecina nella zona di Montescudaio. Diverse frane in zona

Montescudaio (Pisa), 1 febbraio 2025 – Disagi per il maltempo nel territorio comunale di Montescudaio. Il fiume Cecina è esondato, fortunatamente in una zona poco abitata, ma ha comunque creato danni, con l’acqua che si è riversata nei campi. Una famiglia che vive in zona è stata allertata della situazione.

Montescudaio, previsioni meteo

L’esondazione è avvenuta nella zona cosiddetta dei laghetti. A informare dei problemi per il maltempo è il Comune di Montescudaio, che ha aperto il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni. Si sono verificate una serie di frane sempre nel territorio comunale di Montescudaio.

L'esondazione del Cecina a Montescudaio: il fiume era in piena per la fortissima pioggia (Fonte Comune di Montescudaio)

La frana “ha interrotto la via vicinale di Fonte Marina (la frana è stata già rimossa) – spiega il Comune – mentre una piccola frana insiste in località Fiorino. Chiusa la vecchia strada comunale per Guardistallo per una frana in località I Prati”.

L’amministrazione intanto prosegue nel monitoraggio del Cecina e dei corsi d’acqua minori. Ieri i problemi erano stati soprattutto sulla statale 206, che si era allagata in più punti tra Rosignano e Collesalvetti. Ancora una volta questa parte della provincia di Pisa è la più colpita dall’ondata di maltempo, come già avvenne lo scorso ottobre.