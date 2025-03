Cade un grosso pino, l’albero finisce nel cortile di un condominio

Firenze, 30 marzo 2025 – Un altro albero venuto giù, per fortuna non ci sono persone coinvolte. È successo in via Gabriele D’Annunzio a Firenze intorno alle 22:30 di sabato 29 marzo. Un grosso pino, all’altezza della scuola primaria Ancelle di Maria e dell'Infanzia Francesco d'Assisi, è caduto. Il fusto ha attraversato l’intera carreggiata e la chioma è finita nel cortile esterno di un condominio. Nella caduta l’albero ha colpito un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che hanno lavorato per diverse ora anche con l’autoscala e l’autogru per mettere in sicurezza l’area.

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per consentire la rimozione dell’albero caduto.