Lavoro, stop emarginazione. Esperti e istituzioni in campo

FIRENZEUn mix tra riflessione e aggregazione da vivere in una delle aree verdi più belle di Firenze, il parco di Villa Favard in zona Rovezzano. È solo alla prima edizione "Incontriamoci in zonA", la kermesse organizzata da Anpas Zona Fiorentina, ma promette già bene per il futuro. La manifestazione prenderà il via il prossimo giovedì con il primo panel di discussione dedicato al tema scelto per l’iniziativa di quest’anno, quello della povertà: in particolare si parlerà di “Povertà e lavoro“ e del fenomeno dei cosiddetti working poor (cioè i lavoratori poveri, coloro che pur avendo un lavoro, non guadagnano abbastanza per superare la soglia di povertà e vivere dignitosamente) con rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, dell’Ispettorato del Lavoro e di Dimitri Bettini presidente Anpas Regionale Toscano.

Il primo giorno arriverà anche l’ospite più atteso: alle 19,30 è previsto infatti l’intervento dell’attore, regista e drammaturgo Stefano Massini. Ruoterà invece attorno al tema “Povertà e istruzione“ il panel del 4 luglio, sempre alle 21 cui sono attesi, il consigliere regionale Andrea Vannucci, l’assessore del comunale a welfare, accoglienza e integrazione Nicola Paulesu, il direttore della Società della Salute di Firenze Marco Nerattini, la rettrice Alessandra Petrucci, il presidente del Banco Alimentare, Leonardo Carrai, i professori Valdo Ricca e Adriano Peris.

Il terzo panel di discussione, sabato 5 luglio sempre dalle 21, tratterà di “Povertà e Istituzione“ e toccherà vari temi: dalle aggressioni alle figure istituzionali per senso di abbandono (con l’intervento del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino e del questore Fausto Lamparelli) alle “Risposte programmatiche politica di welfare“ cui prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro, l’assessora regionale al welfare Serena Spinelli. Altre sfaccettature del tema, come le risposte puntuali che può offrire il territorio, saranno date dai presidenti di quartiere di Firenze e dalle associazioni di volontariato, in particolare grazie agli interventi di Giovanni Ghini per la zona fiorentina Anpas e del presidente nazionale Anpas Niccolò Mancini.

La festa, però, unirà a queste serate di approfondimento anche occasioni di integrazione e festa con le aree food, giochi, market e l’area musica che si animerà ogni sera dalle 18. Domenica 6, giorno di chiusura della kermesse dalle 19 sono in calendario le esibizioni di Sergio Forconi e dalle 21,30 del gruppo Suzy Q.

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti, durante l’iniziativa saranno effettuati screening gratuiti di Rete Pas e sarà effettuata una raccolta fondi per le associazioni.