Conferme e nuovi ingressi. Ecco le nomine

Nuovo consiglio per la Pubblica Assistenza Signa, che resterà in carica fino ad aprile 2029. L’organo direttivo ha eletto il presidente, confermando all’unanimità, Matteo Carrai (nella foto in alto), 38 anni, volontario dal 2000, presidente uscente. Anche Massimo Lenzi, 75 anni, volontario dal 2012, già vicepresidente, è stato confermato nel ruolo. Fra gli 11 eletti, anche i consiglieri uscenti: Maurizio Tortorici, 29 anni (nominato segretario e responsabile servizi emergenza e trasporto sanitario insieme al presidente); Luciano Pucci, 71 anni, (responsabile campagna soci e rapporti con la cittadinanza); Ginevra Stifani, 23 anni (responsabile del gruppo formazione); Dario Fossi, 72enne (cassiere); Rita Sarritzu, 56 anni (responsabile attività ricreative e culturali; accoglienza e inserimento volontari); Stefano Geri, 39enne (co-responsabile protezione civile); Maurizio Banducci, 77 anni (responsabile manutenzione autoparco).

Nuovi ingressi Teresa Martini, 25 anni (responsabile promozione del volontariato) ed Elia Bertini, 31 anni (co-responsabile protezione civile). "Il nuovo consiglio direttivo costituisce la riconferma dell’organo uscente con due nuovi ingressi – ha dichiarato Carrai -. Si tratta di un gruppo coeso e molto legato all’associazione che, in continuità con quanto svolto nel mandato precedente, proseguirà il consolidamento e il rafforzamento della Pubblica Assistenza, con un occhio attento alla necessità di avvicinare nuove persone al volontariato e sempre con la massima attenzione a una gestione corretta e trasparente. Sono quindi molto soddisfatto dei risultati elettorali che confermano la fiducia dei soci e stimolano a lavorare con passione e con impegno per i prossimi quattro anni".

Li.Cia.