Quercia secolare si schianta a terra. Stretta sugli alberi a rischio caduta

Una quercia secolare è finita sulla strada, sulle colline di Lastra a Signa, fortunatamente senza colpire alcun passante o veicolo in transito. È successo in via di Carcheri, all’altezza del Lago il Chiuso, dove nella notte fra venerdì e sabato un grosso albero è caduto sulla carreggiata. Il problema è stato segnalato intorno alle 2.20. Così, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e i carabinieri della stazione di Lastra a Signa, insieme a tecnici e operai del Comune per la rimozione dell’albero.

In particolare, in via di Carcheri è stata inviata la squadra di terra dei pompieri che ha iniziato i tagli dell’enorme tronco e dei rami per poi attendere l’intervento dell’autogru per la rimozione dei vari pezzi. Infine, nelle prime ore del mattino, la sede stradale è stata liberata e la circolazione delle auto è ripresa regolarmente. Fortunatamente nessun danno si è verificato a persone o cose, anche perché le strade collinari sono poco frequentate nelle ore notturne. Passata l’emergenza, si cerca ora di capire meglio il contesto dell’episodio. Secondo le prime verifiche, l’albero avrebbe avuto problemi di marcescenza delle radici, ma non è chiaro se avesse qualche patologia specifica. Oltretutto il terreno in cui la quercia si trovava è privato, quindi ulteriori verifiche saranno eventualmente effettuate dai proprietari dell’area.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che chiederà controlli aggiuntivi ai vari proprietari di alberi di alto fusto che si trovano in prossimità delle varie sedi stradali. Poco lontano dal punto in cui è caduta la quercia si sono verificate, negli ultimi anni, varie frane, ma gli episodi non sembrano avere alcun collegamento. Resta però il fatto che il territorio di Lastra a Signa, con le sue ampie porzioni di colline e con i suoi estesi boschi, continua a mostrarsi molto vulnerabile e soggetto a frequenti problematiche di dissesto.