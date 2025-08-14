San Donnino saluta Saccardi. Un’istituzione della ristorazione

Si é spento improvvisamente, a 69 anni, Riccardo Saccardi, un’istituzione nella ristorazione campigiana e nella valorizzazione delle tradizioni locali. Nato nel 1956, sposato con Anna Maria Parretti (per gli amici l’Annina, apprezzatissima chef del locale) ha portato avanti per anni con lei la Trattoria Angiolino di San Donnino, fondata dal padre di Riccardo, dal quale aveva preso il nome. Nato come panificio e alimentari, il locale era col tempo diventato un punto di riferimento per gli amanti delle tradizioni locali, conosciuto in tutta la Toscana e oltre: leggendari i suoi piatti a base di pecora o il riso nella forma di Grana Padano.

Tifosissimo della Fiorentina, Riccardo esponeva all’interno del suo locale tante maglie viola autografate da parte di diversi giocatori della Fiorentina che negli anni sono passati a mangiare da lui. Un suo grandissimo amico era Gianluca Berti, ex calciatore di Empoli, Roma e Palermo, ma l’elenco degli sportivi amanti del locale é lunghissimo. Cugino di Stefania Saccardi, attuale assessora regionale, lascia due figli, Alessandra, che da tempo affiancava i genitori nella gestione del ristorante, e Daniele, che aveva invece intrapreso un percorso lavorativo diverso.

Molto impegnato sul territorio, Riccardo era anche presidente, insieme ad Alessandro Roselli, del bar Onda Dolce dell’Esperia San Donnino. "Era una persona solare e sorridente - lo ricorda il consigliere comunale di Campi Bisenzio, Riccardo Nucciotti, suo grande amico -. Per me, come per tanti altri, andare da Angiolino, era come stare a casa, in famiglia. Ci coccolava e ci consolava nei momenti di difficoltà, oltre a darci del buon cibo".

Da oggi pomeriggio alle 14 fino a tutto il giorno di Ferragosto, Riccardo Saccardi sarà esposto presso la cappella della chiesa di San Donnino. Il funerale invece è in programma per sabato mattina 16 agosto alle ore 9.30 alla chiesa sempre di San Donnino.

Lisa Ciardi