Ha salvato padre e figlio dalle onde. Riconoscimento per il bagnino: "A 16 anni si è tuffato con coraggio"

FOLLONICAPrima che si svolgesse la prevista seduta del consiglio comunale, i rappresentanti di tutte le forze politiche di Follonica hanno celebrato il gesto eroico e coraggioso compiuto da una giovane bagnino che la scorsa settimana è riuscito da solo a evitare che si consumasse una tragedia famigliare. La vicenda risale allo scorso giovedì 26 giugno quando una coppia composta da padre e figlio si trovava in difficoltà nelle acque antistanti alla Colonia Marina, nei pressi del parco acquatico gonfiabile GeoMare. Infatti il padre aveva difficoltà a muoversi nell’acqua per via dei crampi che lo hanno portato a lasciarsi trascinare dalle onde rischiando di annegare e di trascinare con sé anche il figlio.Il bagnino in servizio Alessio Guidotti (16 anni) ha subito compreso la gravità della situazione e si è lanciato in mare e, dopo aver raggiunto i due, ha messo in atto con determinazione e abilità le manovre di salvataggio utili a recuperare sia il padre che il figlio e riportarli entrambi sulla spiaggia senza che nessuno dei due registrasse gravi danni fisici. Appena si è diffusa la notizia del gesto eroico di Alessio, l’intera comunità follonichese ha elogiato e celebrato il coraggio del giovane ragazzo che ha dimostrato competenze e capacità di autocontrollo straordinarie non solo considerando la sua giovane età ma anche per il fatto che era il primo salvataggio che lui abbia mai compiuto. Anche l’amministrazione comunale hanno voluto ringraziare pubblicamente il giovane che ha ricevuto in sala consigliare un premio celebrativo del suo gesto eroico da parte dell’assessore al turismo Azzura Droghini. Il sindaco Matteo Buoncristiani e il presidente del consiglio comunale Alberto Aloisi hanno voluto anche esprimere un commento riguardo l’importanza di gesti eroici e altruistici come quello di Alessio: "Con straordinario coraggio, prontezza e sangue freddo, Alessio si è tuffato in mare per salvare padre e figlio. Senza esitare, li ha raggiunti e messi in salvo, evitando quella che poteva essere una tragedia. Un atto di grande altruismo, professionalità e umanità che ci rende tutti orgogliosi.Hai onorato il tuo ruolo e dimostrato che anche i più giovani sanno farsi carico di grandi responsabilità".Gabriele Pasquini