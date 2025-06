Paura al mare. Giovane si sente male: "Non reagiva"

Momenti di grande paura ieri nel primissimo pomeriggio davanti a Piazza delle Baleari, in una Marina di Pisa gremita di pendolari e villeggianti. In una domenica caldissima, i bagnanti, intorno alle 14.45, si sono accorti di un uomo che si trovava sdraiato in cima alla scogli davanti alle spiagge di ghiaia. "Non reagiva ad alcuno stimolo", hanno raccontato i presenti. "Era steso e non rispondeva", le testimonianze. Sono stati quindi allertati i soccorsi tramite il Nue, il numero unico di emergenza, e per primo è arrivato il gommone della guardia costiera già in movimento per i controlli che si tengono ogni weekend. Al quale si sono aggiunti i vigili del fuoco e l’ambulanza della Misericordia del Lungomonte. Anche all’arrivo dei sanitari, il giovane ha continuato a restare immobile, nonostante le manovre. Si pensa a un malore per il gran caldo.

Si trovava fra l’altro in un punto non semplice da raggiungere con i mezzi di soccorso. Tanto che a un certo momento si è pensato anche di chiamare l’elicottero Pegaso del 118 che non è poi stato necessario. Dopo i primi accertamenti, il 25enne è stato imbracato e portato al Pronto soccorso di Cisanello, mentre personale seguiva le operazioni anche via mare per sicurezza.

Molti i bagnanti che hanno fermato le loro attività per seguire lo stato di salute dell’uomo e gli sviluppi dell’intervento in corso. La notizia si è sparsa sulla spiaggia e attorno al luogo dell’intervento si è formato un capannello di persone.