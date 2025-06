Premio Amerigo Vespucci 2025, in palio 80mila euro per l’innovazione toscana

Firenze, 6 giugno 2025 – C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per partecipare all’ottava edizione del Premio Innovazione “Amerigo Vespucci”, ideato per sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane e per promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio destinato a imprese, startup innovative e spin-off accademici. Il Premio, promosso dal consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana col supporto tecnico di Sviluppo Toscana, si articola in quattro sezioni: alle tradizionali ‘Startup innovative’, ‘Ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile’ e ‘Brevetti’, si aggiunge quest’anno per la prima volta la sezione speciale ‘Sicurezza informatica, strategica, energetica e infrastrutturale’.

Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio di 15mila euro. Inoltre, per ogni sezione sarà assegnato un ulteriore premio di 5mila euro a un altro progetto giudicato particolarmente meritevole. Un premio speciale di 5mila euro sarà infine destinato alla categoria ‘Giovani’.

Il bando, rivolto a imprese, startup innovative e spin-off accademici, è disponibile a questo link. Il Premio intende far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali di successo che, nel corso degli ultimi 24 mesi, si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali, valorizzandole e attualizzandole sia nelle produzioni sia nei progetti, e si siano distinti per aver contribuito allo sviluppo del territorio toscano attraverso percorsi innovativi e di transizione in chiave digitale, una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività ed una forte attenzione alla creazione e al mantenimento dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e di giovani laureati, oltre che al raggiungimento di elevati standard di sostenibilità sociale.

L’edizione 2025 del Premio è stata presentata in Regione da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Diego Petrucci, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud e di Digital Innovation Hub Toscana, Silvia Ramondetta, presidente del Premio Innovazione Toscana, Gianluca Angusti, presidente della commissione giudicatrice.