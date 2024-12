“Non bastano le lucine. Qualità della vita. Lucca perde posizioni“

“Dopo Italia Oggi anche Il Sole 24 Ore fa registrare un calo importante nella qualità della vita a Lucca. Non bastano le lucine e le feste a nascondere l’evidenza o a raccontare una narrazione lontana dalla realtà: le persone vivono sempre più situazioni di fragilità e povertà, occorre ripensare l’approccio alla gestione della vita quotidiana, perché non di solo circo vive una città”. Questo il commento del Pd lucchese alla classifica della qualità della vita.

“In un anno – aggiunge il Pd – Lucca ha perso 5 posizioni, scendendo al 68esimo posto nella classifica della qualità della vita secondo le tabelle de Il Sole 24 Ore. Lucca perde posizione per quanto riguarda l’ambiente, il lavoro, il reddito. Ed è proprio la voce ‘Ricchezza e consumi’ che dà da pensare: l’incidenza sul reddito medio disponibile per i canoni di locazione è in picchiata, dal 33esimo all’80esimo posto. A dimostrazione di quanto sia necessario e urgente investire proprio sul sostegno al reddito e in questo campo l’amministrazione dovrebbe fare moltissimo, partendo, per esempio, dal sostegno al contributo affitto“.