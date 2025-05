Grande mosaico per una chiesa. Nuovo "ponte" tra la città e gli Usa

Accogliere artisti da tutto il mondo ma anche esportare opere in tutto il mondo. È il dna della Piccola Atene, pronta a gettare un nuovo "ponte" con gli Usa grazie a un progetto che vedrà la luce a dieci anni dal suo concepimento. Nello studio "Ferrari & Bacci" sta prendendo vita infatti un’opera monumentale destinata alla chiesa cattolica di Saint Bede, in Virginia, ossia un mosaico di 34 pannelli raffigurante oltre 160 santi in processione. A visionarla, mercoledì, c’era anche il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti. "A Pietrasanta – dice – le relazioni diventano bellezza e la bellezza, a sua volta, costruisce ponti che superano i confini. È motivo d’orgoglio vedere come il saper fare dei nostri artigiani, tramandato da generazioni, continui a parlare al mondo testimoniando i tratti più identitari di Pietrasanta". Ad accompagnare il sindaco c’erano il coordinatore del progetto Emanuele Barsanti, l’artista e autore del mosaico Angel Ramiro Sanchez, i maestri Manrico, Aldo e Mattia Bertellotti dello studio "Ferrari & Bacci" e lo storico dell’arte John Spike. L’idea del mosaico nacque nel 2016 grazie all’amicizia nata negli anni ’90 in Venezuela tra Barsanti e Sanchez.