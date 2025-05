Tir ’incastrato’: strada per Gombitelli bloccata 12 ore

Che sia stato il navigatore ’truffaldino’, come talvolta capita ai camionisti più sfortunati, o più semplicemente un errore materiale, ha dell’incredibile quanto accaduto lungo la strada per Gombitelli, che due giorni fa è rimasta bloccata a causa di un tir di grosse dimensioni rimastro ’incastrato’ in una strettoia.

Il fatto è accaduto nella giornata di mercoledì, poso dopo l’ora di pranzo. "Attorno alle 15 – racconta la polizia municipale di Camaiore che è intervenuta sul posto – nonostante il divieto di transito per veicoli di lunghezza complessiva superiore ai 15 metri, un mezzo haimboccato la via dei Norcini, ossia la strada principale che porta al paese di Gombitelli, causandone la totale chiusura al traffico per tutta la giornata, fino a notte fonda" (come si vede dalle foto).

C’è voluta tutta la competenza del personale della polizia municipale per ’sbrogliare’ la situazione e ripristinare la viabilità occlusa dal camion. "Grazie al prolungato intervento della polizia municipale di Camaiore, coordinata dalla comandante Franceca Orsi – la ricostruzione effettuata dai vigili urbani – presente sul posto fino a tarda notte, oltre che alla collaborazione dell’autista del tir e al professionale intervento del soccorso stradale dei Fratelli D’Alessandro, specializzati nel recupero di veicoli pesanti, intorno alle 3.30 di notte viabilità è ritornata alla normalità".

Oltre dodici ore di chiusura, dunque, e una situazione complessa in cui districarsi a causa della conformazione della viabilità, stretta e in pedenza, che porta all’abitato di Gombitelli. In ogni caso, la prontezza della Municipale e del personale del Comune ha evitato che si venissero a creare ulteriori problemi. "Gli operai comunali hanno tempestivamente segnalato la chiusura del tratto inagibile – si chiude la nota dei vigili urbani – per evitare a tutti i cittadini eventuali disagi". Lieto fine, dunque, per una fattispecie complessa e con cui, talvolta, le polizie locali si trovano a dover operare: anche la Versilia ha già sperimentato, nel recente passato, l’eventualità che i tir imboccassero strade per loro impraticabili, con tutte le difficoltà del caso per sbloccare la situazione.

RedViar