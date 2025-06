Tanti big in scena. Un fine settimana ricco di mostre

Nel weekend che registra ufficialmente la candidatura della Piccola Atene a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, la città sfoggia un calendario ricco e variegato di mostre e rassegne artistiche. Oggi alle 18, sul "palcoscenico naturale" del sagrato della chiesa di Sant’Agostino si apre la mostra dell’estate con "Oltre la forma" lo scultore giapponese Kan Yasuda festeggia i 50 anni d’arte in Versilia e il 30° anniversario dalla prima mostra in città. " Chi che vede e tocca le mie sculture, senza fermarsi all’apparenza – dice l’artista – sentirà lo scorrere del tempo. Sentirà intorno a sé risuonare le voci senza suono che emergono dal profondo del luogo. E’ come se toccasse l’accumularsi dei tempi passati che si materializza nel presente".

Le opere di Yasuda collocate nelle piazze Duomo e Carducci, nella chiesa e nel chiostro di Sant’Agostino, nelle sale Putti e Capitolo e a Tonfano, fra piazza XXIV Maggio e il pontile, resteranno in città fino a domenica 21 settembre. Domani occhi puntati sulle sale del San Leone e delle Grasce. Alle 11 si inaugura la rassegna pittorica "Vibrazioni, segni, emozioni" degli artisti Cinzia Quadri e Massimiliano Pasotto, curata da Pietro Franca: una doppia prospettiva che esplora l’acrylic pouring, tecnica all’origine della fluid-art e , il segno poetico e autobiografico della pittura materica e simbolica. Alle 12 taglio del nastro per "La forza del destino" mostra allestita alle Grasce e dedicata a Maria Papa Rostkowska, considerata una delle maggiori scultrici del XX secolo. La mostra curatori Nicolas e Joëlle Rostkowski con la collaborazione di Henraux SpA e il supporto di Artinfo.pl e celebra l’affetto dell’artista per la città.