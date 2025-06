Fabbrica Europa, le anticipazioni. Un mese di sperimentazione artistica

Un grande laboratorio multidisciplinare capace di intrecciare passato e presente, linguaggi tradizionali e contemporanei. Dal 13 settembre al 12 ottobre torna Fabbrica Europa, che prosegue nell’esplorazione della scena performativa nazionale e internazionale più innovativa, attraverso artisti affermati, giovani autori e artisti emergenti. Il festival, alla sua XXXII edizione, propone un mese, 23 giorni di spettacolo; 18 tra anteprime, prime nazionali, prime assolute; 44 compagnie-gruppi (10 internazionali, 34 nazionali); 70 appuntamenti; 12 spazi/teatri; oltre 130 artisti di 10 paesi.

Fabbrica Europa unisce teatro, danza e musica. L’evento inaugurale si terrà alla Ciminiera di Novoli (è l’ex centrale termica della fabbrica Fiat di Firenze), con un’installazione site specific di Romeo Castellucci, una performance per 20 spettatori, con otto repliche.

Il Museo Marino Marini ospita musicisti quali, tra gli altri, Redi Hasa & Paolo Angeli, Fabrizio Cassol & Lorenzo Bianchi Hoesch & Adèle Viret, Maria Chiara Argirò & Klaudia Wittman, Demetrio Castellucci & Massimo Pupillo. Al Museo degli Innocenti la giovane coreografa Leïla Ka ambienta un affresco dell’universo femminile, ’Maldonne’. Il Chiostro degli Angeli, ospita “Inferno a pezzi” di Roberto Castello, Premio Ubu 2022.

La Palazzina Reale accoglie ’The Fridas’ di Sofia Nappi, un duetto ispirato a Frida Kahlo. Al Teatro della Pergola, con la collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, in prima nazionale arriva ’Vuelta a Uno’ di Rocío Molina, Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2022. Il Teatro del Maggio ospita ’Sisifo Felice’, un dittico firmato da Philippe Kratz e Pablo Girolami per i danzatori del Nuovo Balletto di Toscana. Al Teatro Puccini, in prima nazionale, ’Until the Beginnings’ di Mouvoir & École des Sables indaga la natura di ospitalità e accoglienza con danzatori e musicisti da Senegal, Germania e Francia. Al Teatro Cantiere Florida la parola ricercata di Edith Wharton, la presenza scenica di Andrea Argentieri e Chiara Lagani, la ricerca sonora di Luigi Ceccarelli, sono al centro di ’Ghosts’ di Fanny & Alexander e, in prima nazionale, ’Chair/Il posto’ di mum & gypsy /Takahiro Fujita.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Toscana Eugenio Giani, Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione, l’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, il direttore artistico di Fabbrica Europa Maurizio Busia.

Olga Mugnaini