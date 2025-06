Primari in Toscana, ecco chi è il nuovo direttore dell’ortopedia al Versilia

Viareggio, 7 giugno 2025 – Il dottor Giuseppe Lioci è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa ortopedia e traumatologia dell’ospedale della Versilia. La delibera di nomina da parte della direttrice dell’Asl Toscana Nord-Ovest Maria Letizia Casani, valida per i prossimi cinque anni, è arrivata in seguito a un concorso che ha visto lo stesso Lioci classificarsi al primo posto.

Ortopedico specializzato a Pisa e con esperienze già dal 2007 negli ospedali di Cecina e di Livorno, Lioci negli ultimi anni si è perfezionato dal punto di vista professionale in particolare nella chirurgia protesica mini invasiva e robotica e nella chirurgia rigenerativa, con particolare interesse per l’ortopedia e la traumatologia dello sport.

Dal 2022 è stato direttore della struttura di ortopedia di Piombino e Portoferraio, dove ha eseguito vari interventi di chirurgia protesica artroscopica e traumatologia in pazienti provenienti sia dalla Val di Cornia che dall’Isola d’Elba. Grazie alla sua presenza al “Villamarina”, sono state sviluppate l’attività robotica, la chirurgia rigenerativa con le cellule staminali e la chirurgia protesica mini invasiva.

"Ringrazio la direzione aziendale – evidenzia Giuseppe Lioci – per questa nomina in una realtà importante come la Versilia, dove opera già una squadra di professionisti di alto livello, in grado di affrontare in maniera adeguata situazioni anche critiche. Il mio obiettivo sarà quello di lavorare in costante collegamento e in maniera integrata con gli altri settori dell’ospedale e anche con i servizi territoriali per quanto concerne i punti di reciproco interesse, sempre nell’ottica di un’ottimizzazione della gestione clinica e degli accessi ospedalieri".