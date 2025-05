E’ il responsabile dell’area progetti. Grande esperto di musica e di Puccini

Massimo Marsili è dunque il successore di Marcello Bertocchini al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Una scelta in continuità, visto che Marsili – come d’altronde lo stesso Bertocchini prima di lui – è dipendente della Fondazione (da anni ricopre il ruolo di responsabile dell’area progetti). Conosce bene e dal di dentro tutti i meccanismi dell’ente e sa perfettamente quale sono i progetti e gli obiettivi per i prossimi anni. Per dirla fuori dai denti, non c’è alcun pericolo di un cambi di rotta dalle parte di San Micheletto ed è ovviamente un gran bene, vista la salute che gode la Fondazione e la mole di progetti avviati.

Marsili, sessantadue anni, originario di Forte dei Marmi ma da trent’anni a Lucca, vanta una lunga carriera da dirigente prima alla Provincia di Lucca e poi alla Camera di Commercio, dove ha maturato conoscenze e competenze non solo nelle gestione degli enti ma anche su tematiche varie e di forte impatto sul territorio: formazione, lavoro, sociale, relazioni esterne, cultura e sviluppo economico. Tutti ambiti che vedono da sempre impegnata la Fondazione stessa. Il neo presidente è anche un grande conoscitore in ambito musicale, per anni direttore della Fondazione Giacomo Puccini, dove ha curato, promosso e seguito a vario titolo numerose iniziative sul territorio della provincia di Lucca, firmando anche importanti pubblicazioni nei campi dell’Arte, della Storia e della Letteratura. Non a caso era stato indicato, nell’elenco dei candidati, come il profilo connesso alle competenze culturali.

L’assemblea dei soci ha anche eletto cinque nuovi soci. Si tratta di Donatella Buonriposi, fino al 2024 provveditore agli studi; Maido Giovacchino Castiglioni, medico e vice presidente della Fondazione fino ad aprile 2017; Paola Ferretti, professoressa di economia degli intermediari finanziari all’Università di Pisa, componente del collegio dei revisori dei conti della Fondazione fino a novembre 2021 e membro del cda del Banco Bpm; e Carlo Lazzarini, commercialista e revisore contabile con specializzazione in diritto tributario e societario. L’assemblea ha anche approvato all’unanimità il bilancio 2024, che aveva avuto il parere positivo e unanime anche dell’assemblea dei soci.