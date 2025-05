Zucconi e Giannini ”Inaccettabile morire di lavoro“

In occasione della Festa dei Lavoratori, oggi I Maggio, l’onorevole Riccardo Zucconi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, e Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, si uniscono in un messaggio congiunto per celebrare il valore del lavoro, ma anche per denunciare con forza una delle piaghe più dolorose e persistenti del nostro Paese: le morti sul lavoro, tristemente note come ‘morti bianche’.

“Non possiamo più accettare che in un Paese civile si continui a morire di lavoro – dice Zucconi – Ogni vittima è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi. Solo negli ultimi due giorni abbiamo avuto un incidente mortale alle Cave di Carrara e altri due gravi episodi in provincia di Lucca, uno dei quali ha coinvolto tre operai in un cantiere a Forte dei Marmi. Il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere una priorità assoluta, non un’opzione, lo dice anche la nostra Costituzione. Servono maggiori controlli e soprattutto un investimento serio e strutturale nella formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro“.

A fargli eco, il sindaco Giannini, che sottolinea: “Il lavoro deve essere strumento di realizzazione e non di tragedia. La formazione continua, il rispetto delle norme di sicurezza e la cultura della prevenzione devono essere parte integrante della nostra quotidianità, in ogni settore e a ogni livello. Come amministratori, non possiamo limitarci al cordoglio: dobbiamo agire e pretendere azioni concrete“.

La giornata del I Maggio non è solo una ricorrenza simbolica: è un momento di riflessione profonda sulle condizioni del lavoro in Italia e sull’urgenza di restituire dignità e tutela a chi ogni giorno contribuisce al benessere del Paese.

Zucconi e Giannini concludono il loro intervento affermando: “La sicurezza sul lavoro non è una battaglia di parte, ma un dovere collettivo. Solo insieme possiamo costruire un’Italia in cui il lavoro sia sinonimo di vita e non di morte“.