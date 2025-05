Fondazione Cassa Risparmio. Marsili è il nuovo presidente

Un rinnovo in piena continuità per portare a termine i progetti avviati e confermare la presenza come istituzione di riferimento per la Lucchesia e la Versilia. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha ieri reso noti i componenti del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, indicando anche le figure apicali. Come già trapelato nei giorni scorsi, sarà Massimo Marsili il nuovo presidente dell’ente di San Micheletto per i prossimi quattro anni, vicepresidente Maria Pia Mencacci, già componente del cda ’21/25, a lungo dirigente in vari istituti superiori della provincia (è stata docente al liceo classico ‘Niccolò Machiavelli’ e dirigente scolastico all’Ic di Altopascio e al liceo musicale Passaglia, dove ha gestito il passaggio nella sede del Sant’Agostino) e chiamata nuovamente a far valere le proprie competenze nell’ambito educativo e formativo. La nomina è arrivata dall’organo di indirizzo dell’ente, riunitosi anche per l’approvazione all’unanimità del bilancio 2024, che aveva avuto il parere positivo e unanime anche dell’assemblea dei soci. Il nuovo cda ha sette membri e, nel rispetto del nuovo regolamento, ciascuno risponde a specifici profili di professionalità, competenza e conoscenze indicati dall’organo di indirizzo e rappresentano equamente i generi e le diverse aree della provincia di Lucca. Vediamo, dunque, chi siede nella stanza dei bottoni della Fondazione a fianco di Marsili e Mencacci. Come la vicepresidente, al secondo mandato è anche Luca Marchi, confermato per le competenze tecnico imprenditoriali, diplomato in ragioneria, ceo di Euromarchi e consigliere amministratore di Quattroemme; ha svolto e svolge ruoli di consigliere di Fiera Festivity presso la Fiera di Milano, di Asso-giocattoli ed è stato per dieci anni Presidente del Tennis Club Bagni di Lucca – Media Valle e Garfagnana. Le nuove nomine sono quelle, per l’area della ricerca scientifica e tecnologica, Enrico Fontana, laureato in economia e commercio, coordinatore, direttore e poi direttore generale di Lucense, la società consortile che opera nei settori della ricerca & sviluppo, trasferimento tecnologico e servizi per l’innovazione con particolare riferimento ai comparti della carta, dell’edilizia sostenibile, della ricerca sui materiali e più recentemente sui temi della nautica, del lapideo, del calzaturiero e dell’artigianato artistico. Il profilo individuato per le competenze finanziarie è Marco Maestrini. Diplomato in ragioneria e con una serie di successive e importanti certificazioni formative nel settore, in particolare su analisi, negoziazione, gestione portafoglio e private banking. Ha lavorato presso San Paolo di Torino, Banca Lombarda, Cassa di Risparmio di Lucca e poi in Unicredit. È componente della commissione investimenti della Fondazione Cassa. Per le competenze tecnico-professionali il nome è quello della versiliese Maria Clorinda Martinengo. Laureata in giurisprudenza, con studio professionale attivo dal 1985, è stata componente del cda di Rete Ambiente, presidente e vice presidente del cda di Gaia; componente delle commissioni urbanistica e edilizia dei Comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta e assessore ‘tecnico‘ a Forte dei Marmi, è stata attiva nella costituzione e nella partecipazione dell’Ods Francesco Ticci, impegnata sui servizi per i disturbi specifici dell’apprendimento. Beatrice Milianti è infine il profilo individuato per l’area medico-sanitaria. Laureata in medicina e chirurgia all’Università di Pisa e specializzata in Neuropsichiatria infantile ha terminato la carriera quale Direttore dell’Unità Operativa Complessa Dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest – Area Nord, mentre oggi svolge attività libero professionale. Francesco Meucci