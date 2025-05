Prato, soccorre cinque gattini trovati accanto alla mamma morta in strada

Prato, 13 maggio 2025 - Mentre stava andando a lavoro, trova cinque gattini vicino alla strada accanto alla mamma morta, probabilmente investita da un'auto in zona Figline: è successo stamattina (martedì 13 maggio) a un uomo, che ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma di recuperare i micini mettendoli in una scatola di cartone e di portarli al Comando della Polizia Municipale.

Qui gli agenti si sono immediatamente presi cura dei piccoli, prendendoli in custodia e portandoli da un veterinario per l’assistenza del caso e la loro adozione. Un lieto fine per i cinque felini, che non sarebbero riusciti a sopravvivere da soli così piccoli.

La provincia di Prato del resto era scossa dall’uccisione di diversi gattini scoperta nei mesi scorsi.

Sam, Dante e Ugo sono furono trovati morti in un tombino a Carmignano. I corpi furono scoperti all’interno di un pozzetto idraulico in circostanze che suggeriscono un tentativo di occultamento post mortem. Gli esami anatomo-patologici effettuati rilevarono che la morte degli animali era stata causata da gravi traumi, compatibili con percosse violente. Tali lesioni includono fratture multiple, ernie diaframmatiche e collassi polmonari, indicativi di un violento impatto fisico. Raccapriccianti i particolari: uno di loro aveva la spina dorsale spezzata, un altro era decapitato.