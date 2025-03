Disperato appello per salvare Noa. Si teme l’azione del killer dei gatti

Carmignano (Prato), 6 marzo 2025 – Noa è sparita da due settimane e la famiglia la sta cercando ovunque. I precedenti dei gatti torturati e gettati in un tombino a Verghereto il mese scorso, poi quello della gatta impallinata a Bacchereto, destano preoccupazione. Nessuno vuol pensare che in giro, proprio a Carmignano, ci sia un killer dei gatti ma le sparizioni alimentano ogni giorno la preoccpazione.

“Noa ha 4 anni - racconta Cinzia, la proprietaria – è sterilizzata, con microchip, manto tigrato europeo scuro e non ha macchie bianche. L’ultimo avvistamento è stato l’altra settimana. La cerco di giorno e di notte. Sono passate due settimane ma di lei nessuna traccia se qualcuno sta accudendo gatti tigrati che vengo da fuori mi contatti: le foto talvolta non rendono bene”. La zona di smarrimento è via del Granaio, via Casacce, via Montalbiolo e chiesa di San Lorenzo. “Può anche essere salita su un auto, su un furgone - prosegue la proprietaria Cinzia – fate mente locale, se vi fosse capitato di trovare un gatto all’interno del vostro mezzo o rinchiusa da qualche parte”. Per contattare la famiglia: 328.8420090.

La Lav sta seguendo da alcune settimane il triplice caso di Dante, Sam e Ugo, i tre gatti scomparsi a fine novembre da Verghereto e ritrovati morti in un tombino da alcuni operai, durante le operazioni di ripulitura della fognatura. L’esame autoptico svelò che le bestiole erano state picchiate selvaggiamente, uno era stato anche decapitato e poi scaraventati nel tombino.

I tre gatti vivevano in case separate ma nello stesso borgo di Verghereto. La settimana seguente fu trovata una gattina morta nel torrente Furba e poi il 1° marzo una gatta è stata colpita con una carabina a Bacchereto. La gatta è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico alla colonna vertebrale al Vet Hospital Firenze e per fortuna è andato bene.

I veterinari l’hanno chiamata Pallina. Sembrerebbe che il proiettile sia stato sparato con un fucile ad aria compressa di media-alta potenza. La Lav rinnova l’appello: se qualcuno ha visto persone sospette aggirarsi nella zona di Carmignano faccia la segnalazione.

Intanto, il Partito Animalista di Prato ha organizzato per sabato 15 marzo una fiaccolata a Verghereto per chiedere che venga fatta giustizia per Dante, Sam e Ugo. Il ritrovo sarà alla chiesa di San Pietro in via Giardino a Verghereto e alle 18,30 inizierà la fiaccolata per le strade del borgo.

M. Serena Quercioli