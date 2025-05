Gatto trovato impiccato a Pistoia: ‘Gesto crudele che ci indigna’

Pistoia, 13 maggio 2025 – Un episodio di violenza gratuita, che scuote profondamente la comunità di Pistoia: un gatto è stato trovato impiccato in via Bellaria, nella giornata di lunedì 12 maggio. A rendere nota la vicenda è stata Oipa Pistoia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che ha lanciato un appello accorato a chiunque possa avere visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili a fare luce sul caso.

L’animale, un gatto tigrato, è stato scoperto da una passante, che ha immediatamente dato l’allarme. La crudeltà del gesto ha sconvolto le associazioni animaliste, ma anche i cittadini, già mobilitati per chiedere giustizia. Le indagini sono ora in corso da parte della Polizia Municipale e delle autorità competenti.

A intervenire sulla sua pagina Facebook è stato anche il sindaco Alessandro Tomasi, con parole di ferma condanna: «Il gatto trovato impiccato in via Bellaria è un fatto che ci ferisce e ci indigna profondamente. Non pubblico la foto per rispetto di tutti noi, del povero animale e per evitare che squilibrati possano emulare un gesto tanto crudele. Noi stiamo verificando tutte le informazioni con la Polizia Municipale. Le indagini penali sono in corso».

Il primo cittadino ha invitato chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia a conoscenza di elementi rilevanti a rivolgersi direttamente alla polizia municipale oppure alle associazioni animaliste che stanno seguendo il caso, in particolare Oipa Pistoia e Enpa Rifugio del Cane di Pistoia.

«Chi sa qualcosa lo dica, anche in forma anonima – ribadisce Oipa Pistoia – provvederemo noi a trasmettere ogni informazione alle autorità competenti». Una richiesta di aiuto, ma anche un appello alla coscienza collettiva, affinché episodi di questo tipo non passino inosservati e restino impuniti.