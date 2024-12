Briatore ha venduto il ‘suo’ Twiga. Il locale acquistato da Del Vecchio

LMDV Capital di Leonardo Maria Del Vecchio ha firmato un accordo per l’acquisizione del Brand Twiga e di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore, accordo col quale Triple Sea Food, gruppo di proprietà di LMDV Capital, si avvia a diventare uno dei più importanti protagonisti dell’hospitality di lusso in Italia. Il closing dell’operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contratto firmato tra le parti, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso "made in Italy" della ristorazione di lusso con proiezione internazionale. L’operazione prevede l’acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà Twiga. Il fatturato delle due società combined è stimato in circa 50 milioni nel 2024 con proiezioni di forte crescita nel 2025 e negli anni successivi; Lavorano nel nuovo gruppo oltre 600 persone, ambasciatori dell’Italian style. Twiga, marchio storico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi a livello internazionale come icona dell‘hospitality di lusso: un brand solido e altamente redditizio, supportato dall‘impegno di 360 persone. L‘acquisizione del Twiga di Majestas da parte di Triple Sea Food rappresenta un punto di svolta per il panorama italiano della ristorazione di lusso.

"Da due anni investiamo in questo settore, e l’acquisizione rappresenta un altro passo importante – commenta Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital – Siamo orgogliosi di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo".

L’espansione non si ferma qui: con le nuove aperture già previste per il 2025 si stima di superare i 60 milioni di fatturato. "Questa acquisizione conferma il nostro impegno per lo sviluppo del settore dell’hospitality italiana, un comparto che riteniamo fondamentale per il futuro del Paese – prosegue Del Vecchio – Twiga non è solo un brand, ma un simbolo di eccellenza e stile italiani riconosciuto in tutto il mondo. Integrarlo in Triple Sea Food significa non solo valorizzare un’eredità di successo, ma anche proiettarlo verso nuove opportunità".