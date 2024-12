Il Twiga di Briatore passa a Del Vecchio. Firmato l’accordo con Lmdv Capital

Forte dei Marmi (Lucca), 6 dicembre 2024 – Il Brand Twiga, a cui fa capo anche la storica location di Forte dei Marmi, passa di mano. Triple Sea Food, gruppo di proprietà di Lmdv Capital, nelle scorse ore ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% del marchio e dei locali di proprietà di Gruppo Majestas, società che fa capo a Flavio Briatore. Lo rende noto il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli del patron e fondatore di Luxottica, Leonardo.

Il closing dell'operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contratto firmato tra le parti, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso ''made in Italy'' della ristorazione di lusso con proiezione internazionale. L'operazione prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà Twiga. Il fatturato delle due società combined è stimato in circa 50 milioni nel 2024 con proiezioni di forte crescita nel 2025 e negli anni successivi.

"Questa acquisizione conferma il nostro impegno per lo sviluppo del settore dell'hospitality italiana, un comparto che riteniamo fondamentale per il futuro del Paese", scrive in una nota Leonardo Maria Del Vecchio, il presidente di Lmdv Capital. "Twiga non è solo un brand, ma un simbolo di eccellenza e stile italiani riconosciuto in tutto il mondo. Integrarlo in Triple Sea Food significa non solo valorizzare un'eredità di successo, ma anche proiettarlo verso nuove opportunità", sottolinea ancora Del Vecchio.

Questa operazione, aggiunge, rappresenta molto più di un'acquisizione: "Non ci limitiamo a sommare numeri o a espandere il portafoglio di location. Con questa operazione, Triple Sea Food dà vita ad un modello unico, in cui tradizione e innovazione si fondono per offrire esperienze straordinarie ai nostri clienti, valorizzando l'ospitalità e la socialità come espressione della migliore cultura italiana". Concludendo, Leonardo Maria Del Vecchio guarda al futuro con ottimismo: ''Questa operazione è solo l'inizio di un percorso che ci porterà a ridefinire gli standard del settore. Siamo pronti a raccogliere la sfida, a continuare a investire con coraggio e a portare il meglio dell'Italia ovunque nel mondo partendo dalle nostre persone al centro di ogni nostro progetto''.