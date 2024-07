Crazy Pizza di Briatore sbarca a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 9 luglio 2024 – Dopo Marina di Varazze e Saint Tropez, Crazy Pizza continua la propria crescita annunciando una nuova prestigiosa location “marina”: a Forte dei Marmi, storica perla della Versilia con le sue verdi pinete, le spiagge glamour e le splendide ville immerse nel silenzio e nella riservatezza.

Il grand opening è previsto per venerdì 12 luglio. Caratterizzata da un turismo di lusso che vede una grandissima percentuale di stranieri, Forte dei Marmi è famosa in tutto il mondo per la sua atmosfera esclusiva, oltre ad essere un punto di ritrovo estivo di numerosi protagonisti della finanza nazionale ed internazionale, campioni sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Crazy Pizza si armonizza perfettamente con l'eleganza di Forte dei Marmi, offrendo un'esperienza unica che fonde il carattere distintivo della località con l'alta qualità del marchio.

Il nuovo ristorante di Forte dei Marmi sarà un intero edificio in posizione centralissima, tra il mare e il famoso Mercato di Forte dei Marmi, dotato di una stupenda veranda esterna, un'ampia area interna su due piani e una zona bar dedicata a cocktail e aperitivi, per un totale di oltre 100 posti a sedere.

Questa prestigiosa location a Forte dei Marmi è un’ulteriore conferma della strategia di Crazy Pizza mirata a rafforzare la propria presenza nelle mete di lusso del Mediterraneo, valorizzando il legame unico del brand con le località costiere di prestigio.

“Venerdì 12 luglio apriremo a Forte dei Marmi, dopo aver consolidato la nostra presenza in altre esclusive località marine in Italia e in Costa Azzurra. Questo stupendo ristorante, creato all’interno di un immobile prestigioso, rafforza il nostro rapporto privilegiato con il mare e il nostro impegno a offrire un servizio di qualità superiore nelle località turistiche più glamour. Crazy Pizza apre quindi anche in Versilia, aggiungendosi alle altre nostre venues della Costa Smeralda, della Riviera Ligure e della Costa Azzurra. Ovviamente questa apertura al Forte mi sta particolarmente a cuore, sia per il mio personale legame con il territorio, sia perché è un ulteriore nostro investimento nelle località marittime dell’Italia, che da sempre ritengo siano, grazie agli oltre 8mila km di costa, uno dei più grandi patrimoni italiani.” - commenta Flavio Briatore.

Per il 2024 Crazy Punta punta ad arrivare a 20 ristoranti e a superare i 45 milioni di euro di fatturato a livello di sistema, proprio grazie a una solida strategia di crescita e innovazione, con oltre 15 milioni di euro di investimenti e creando più di 200 nuovi posti di lavoro.

Con numerose sedi già affermate in città come Londra, Milano, Porto Cervo, Montecarlo, Ryhad e altre destinazioni esclusive a livello globale, Crazy Pizza si distingue non solo per l'eccellenza culinaria, ma anche per la scelta di location affascinanti e suggestive, consolidandosi come protagonista indiscusso delle più rinomate e apprezzate riviere nazionali e internazionali.