Crazy Pizza in arrivo? Il ristorante Bread nel mirino di Briatore

Forte dei Marmi (Lucca), 15 maggio 2024 – La pizza gourmet super lusso sarebbe pronta a conquistare la zona. Dopo che è tramontata la trattativa di Hermès, la maison interessata a rilevare l’immobile del ristorante Bread sul viale Morin, ecco che torna insistente il nome di Flavio Briatore: lui infatti starebbe corteggiando quell’edificio a due passi da piazza Marconi. A far tramontare l’ingesso del brand francese super luxury è stato per lo più il vincolo imposto dal piano delle funzioni che, contingentando il numero delle attività di somministrazione in centro, ha di fatto blindato la possibilità di trasformazione del ristorante in atelier moda. Ecco che il locale sarebbe entrato nel mirino di Mr Briatore, interessato ad aprire un nuovo Crazy Pizza, allargando la catena che vede pizzerie a Monte Carlo, Roma, Milano, Portocervo, Riyadh e Londra.

L’intenzione di espandersi in Versilia è remota: già dall’autunno 2022 l’imprenditore del Twiga aveva manifestato la volontà di trovare il giusto spazio per lanciare la sua proposta food. Poi le tante trattative andate a vuoto (come, ad esempio con l’ex ristorante Blei e il Riviera dove i contatti sembravano davvero essere arrivati ad un accordo concreto) e l’intenzione di mollare per cercare, casomai, spazio a Marina di Pietrasanta visto "che al Forte gli affitti sono troppo alti" come aveva avuto modo di sfogarsi Mr Briatore.

Ma adesso la combinazione dell’addio (momentaneo?) di Hermès avrebbe stuzzicato l’interesse del manager per quell’edificio con veranda esterna che andrebbe a soddisfare le caratteristiche che dovevano essere alla base della nuova sede di Crazy Pizza: posizione centrale e con dehor per tavoli esterni.

L’affare andrà a buon fine? Bocche cucite su ogni ventilato contatto ma l’interesse sarebbe davvero alto. Oltretutto l’immobile Bread promette di posizionarsi in un angolo di paese destinato allo sviluppo di hotel a cinque stelle. Dove quelle pizze dai prezzi stratosferici potrebbero rispondere ad una clientela alto spendente disponibile a mettere in campo anche 65 euro per un impasto arricchito da Pata Negra o tartufo e per ammirare, durante la serata, le ormai note acrobazie dei pizzaioli.