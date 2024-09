Benetti, venduti due superyacht B.Now da 50 metri

Viareggio (Lucca), 3 settembre 2024 - Benetti, cantiere specializzato in imbarcazioni di lusso, annuncia la vendita di due unità della famiglia di yacht B.Now 50m in Sudamerica. L'azienda sottolinea, in una nota, che si tratta di un risultato di grande rilievo che rafforza la propria posizione nel mercato americano degli yacht di lusso. Il progetto prevede la costruzione simultanea di due superyacht, ciascuno dei quali riflette l'impegno di Benetti per un'eccellenza artigianale e un design innovativo. Costruiti con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con esterni disegnati dallo studio britannico Rwd e interni firmati Benetti, questi yacht sono caratterizzati da un profondo rapporto con il mare e dalla continuità tra spazi interni ed esterni. Una delle caratteristiche più innovative è l'Oasis deck, concepito per offrire un nuovo stile di vita a bordo: due ali laterali apribili aumentano la superficie disponibile, mentre una Infinity pool, perfettamente integrata nel ponte, è circondata da spazi conviviali. Le ampie vetrate a tutta altezza fondono l'Oasis deck con gli interni e l'ambiente circostante, regalando una vista panoramica a 270 gradi. "Siamo entusiasti di iniziare a lavorare su queste nuove costruzioni - sottolinea Daniela Petrozzi, Benetti sales director - e desideriamo ringraziare il team Benetti Americhe e Fgi Yacht Group per il loro straordinario contributo. Questi progetti dimostrano la capacità di Benetti di soddisfare i più elevati standard di lusso, qualità e comfort, anche quando si tratta di costruire simultaneamente yacht di queste dimensioni. Non vediamo l'ora di consegnare queste due imbarcazioni, che stabiliranno nuovi standard di eccellenza nel segmento dei superyacht".