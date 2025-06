Arezzo, 16 giugno 2025 – Grande successo per la XVI edizione del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio a Castelfranco di Sopra Si è conclusa con grande partecipazione e un'emozione palpabile la XVI edizione del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio, svoltasi sabato 14 giugno 2025 presso il Teatro Comunale Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra, intitolato all'attrice che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il concorso, dedicato alla memoria dell'attrice Wanda Capodaglio, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di rilievo nel panorama culturale e teatrale, richiamando giovani talenti di scuole teatrali di tutta Italia. La serata finale, al Teatro Capodaglio ha visto esibirsi i finalisti di fronte ad una giuria di esperti attori di lunga carriera teatrale: Giuseppe Pambieri, Giorgia Trasselli, Sergio Basile e Micol Pambieri, membro della commissione di selezione Elisa Scatigno, con una straordinaria interpretazione di Zio Vania di Cechov e Solo bella di Lella Costa, si è aggiudicata il primo premio dell'edizione 2025, conquistando il pubblico e la giuria per tecnica, espressività e presenza scenica. Enrico Maria Ruggeri con Bruto – Giulio Cesare di Shakespeare e Enrico IV di Pirandello, e Beatrice Rincicotti con Porzia– Giulio Cesare di Shakespeare e NI Una Mas - ferita a morte - di S. Dandini si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto, ricevendo complimenti dalla giuria per la loro eccellente performance. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Capodaglio, presieduta da Marco Morbidelli, e dall'Associazione Culturale Masaccio, con la presidente Barbara Massini, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Piandiscò, la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, rappresentata dal presidente Alessandro Polcri, e la Fondazione Toscana Spettacolo. La Pro Loco di Faella che ha messo nel suo programma l'organizzazione dell'evento, la segreteria del concorso con l'efficientissima Danielea Gori, mente Franco, Genni e Fernando Pellegrini hanno curato l'allestimento luci e la parte tecnica audio.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco Michele Rossi, all'Assessore alla Cultura Antonella Grassi e a tutta la giunta comunale di Castelfranco Piandiscò per il loro costante supporto e per aver contribuito al successo di questa edizione del concorso, dimostrando un forte impegno nella promozione della cultura e sul territorio. Inoltre, si ringrazia l'Ensemble Jazz della Scuola di Musica di Fiesole, che ha arricchito la serata con una performance musicale di alto livello, alla presenza della sovrintendente Anna Maria Meo. Marco Morbidelli, presidente dell'Associazione Culturale Capodaglio, ha dichiarato: «Questo concorso non è solo un evento, ma un luogo dove si produce teatro, dove giovani talenti hanno l'opportunità di crescere e confrontarsi. È fondamentale che le istituzioni riconoscano e sostengano questo ruolo cruciale del concorso nazionale per giovani attori intitolato a Wanda Capodaglio, affinché possa continuare ad essere un punto di riferimento per la cultura teatrale in Italia. Messaggio raccolto dal Sindaco Michele Rossi che ha ringraziato il suo assessore condividendone le parole e l'impegno ed insieme all'assessore Antonella Grassi hanno voluto tutti esprimere un sentito ringraziamento a Giuseppe Pambieri, Giorgia Trasselli, Sergio Basile e Micol Pambieri, dichiarando “questi straordinari attori si sono offerti generosamente e gratuitamente per presenziare e giudicare questa selezione di giovani talenti, con il solo intento di passione e parole insegnamenti che vanno al di là delle». Caro che dietro le quinte e nelle pause ha gestito da tutor le emozioni fortissime dei giovani allievi L'appuntamento è già fissato per il 2026, con nuove promesse pronte a salire sul palco del Capodaglio ea incantare il pubblico di Castelfranco di Sopra.