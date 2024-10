I migliori ristoranti della Toscana. La nuova guida di Gambero Rosso

Firenze, 21 ottobre 2024 - Quali sono i migliori ristoranti in Toscana? Ognuno ha una personale risposta a questa domanda, ma un'indicazione un po' più precisa la fornisce la nuova "Guida Ristoranti d'Italia 2025", presentata dal Gambero Rosso presso il Teatro Eliseo di Roma con nuovi simboli, come il razzo per le avanguardie e lo smile per il miglior rapporto qualità/prezzo. In totale sono 2.425 i locali censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400 le novità che debuttano quest'anno, in un mondo, quello della ristorazione, che sta vivendo una metamorfosi dettata anche dalla tecnologia.