Turista colto da infarto: lo salvano un carabiniere e un passante

Volterra, 19 settembre 2024 - Un turista canadese, colpito da un infarto mentre passeggiava con la moglie in centro, è stato salvato da un carabiniere e da un cittadino grazie al defibrillatore automatico. L’attenzione di un carabiniere, che in quel momento si trovava all’esterno della caserma di piazza dei Priori, è stata richiamata dalle urla dei passanti. Subito il militare ha capito cosa stesse succedendo, e immediatamente ha chiesto l’aiuto di due colleghi presenti in ufficio, fra cui una militare, abilitata all’uso del defibrillatore automatico.

Sul posto un cittadino stava già praticando il massaggio cardiaco. Il carabiniere ha collegato quindi il defibrillatore al corpo del turista, che ha cominciato a respirare autonomamente. Dai primi accertamenti è emerso che le manovre messe in atto dal carabiniere con il defibrillatore e il massaggio cardiaco del cittadino, sono stati determinanti nel salvare la vita all’uomo.