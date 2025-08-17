Finale di Miss Italia. C’è anche Francesca a puntare allo scettro

Trenta finaliste, ma la vincitrice sarà solo una. Il 31 agosto, nella splendida location di Capoliveri, all’Isola d’Elba, verrà incoronata Miss Italia Toscana, ovvero colei che nei prossimi mesi rappresenterà la nostra regione alla fase nazionale del concorso di bellezza più famoso d’Italia. Tra di loro c’è anche la quarratina Maria Francesca Frediani. Ventuno anni compiuti lo scorso luglio, ha staccato il pass per l’ultimo atto nella semifinale disputata il 3 agosto scorso al resort Villa Fioccomare. Un grande risultato arrivato dopo un percorso cominciato a luglio inizialmente per semplice divertimento. "Ho preso parte a metà estate ad uno degli ultimi casting - ha raccontato Francesca - e sinceramente non mi aspettavo di arrivare in finale. In pochi mesi ho vissuto emozioni bellissime, vincendo anche due fasce, e spero di potermi togliere un’altra grande soddisfazione. Ciò che conta davvero però è essermi divertita e aver fatto una nuova esperienza. Fin da piccola seguo Miss Italia in televisione e oggi essere tra le protagoniste è fantastico".

L’avventura tra sfilate, concorsi e passerelle ha aiutato Francesca anche dal punto di vista caratteriale: "Posso dire con certezza di essere cresciuta grazie a Miss Toscana - ha proseguito lei -, perché mi ha aiutato a combattere la timidezza. Calarsi in un ambiente come quello della moda è molto formativo, ti consente di conoscere e confrontarti con persone nuove, ognuna delle quali ha una propria storia da raccontare e qualcosa di sé da trasmettere gli altri". Francesca studia scienze dei servizi giuridici all’università di Firenze e, nel tempo libero, ama fare attività fisica. "Mi ritengo una sportiva a tutto tondo. Ogni giorno vado in palestra o a camminare, gioco da anni a tennis e fin da quando sono piccola pratico anche danza. Nella mia quotidianità lo sport è fondamentale e mi piacerebbe avere un futuro lavorativo nell’ambito della salute e dell’attività fisica".

Il conto alla rovescia in ottica finale è già iniziato: meno di due settimane separano Francesca e le altre ragazze dall’appuntamento più importante. "Come la sto vivendo? Un po’ d’ansia c’è ed è normale che sia così. Non vedo l’ora, io ma penso anche le altre concorrenti, di salire sulla passerella. Quando si arriva ai momenti cruciali riesco a gestire bene la tensione e a caricarmi di energia positiva. Provo sempre a pensare che in fin dei conti devo solamente divertirmi, a prescindere da quello che sarà il risultato finale".

Michele Flori