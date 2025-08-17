Sotto la Loggia del Capitano . Ricordando Franco ’Nave’ Nesti

E’ un concerto memorial quello che si terrà questa sera sotto la Loggia del Capitano. E la memoria andrà a un grande musicista, Franco “Nave“ Nesti, fra i più prestigiosi contrabbassisti italiani e cantante. Il suo cuore si fermò all’improvviso, la notte di Ferragosto del 2023, nella sua amata Cutigliano, nella casa di famiglia, dove ogni anno l’artista trascorreva l’estate.

L’Associazione Montagnarte, in collaborazione con Avis Montagna Pistoiese e la Pro Loco di Cutigliano, presentano dunque il secondo evento dell’estate 2025, e sarà appunto un concerto memorial che si terrà a Cutigliano sotto la Loggia del Capitano, oggi, domenica 17 agosto alle 21.30. "A celebrare il famoso jazzista fiorentino – scrivono i promotori –, ci saranno alcuni musicisti, compagni da una vita. Sua sorella, la cantante Titta, che Franco ha introdotto al mondo della musica e oggi è fra le vocalist più apprezzate del panorama italiano, Franco Santarnecchi tastierista e polistrumentista che ha suonato con lui in tantissimi festival. Poi il “mitico” Nico Vernuccio che insieme a Franco è stato uno dei primi contrabbassisti jazz a Firenze e infine la bravissima cantante Claudia Tellini. Tutti musicisti che hanno condiviso vita e musica con Franco e che per lui si esibiranno con tutto l’amore che avranno nel cuore.

"Questo appuntamento – si legge ancora – segna un altro passo importante nel nuovo corso di Montagnarte un progetto rinnovato, che guarda al futuro attorno a un’idea chiave: “Prospettive”. Ogni incontro diventa occasione per intrecciare arte, musica e memoria. Il concerto di stasera sarà quindi molto più di una serata musicale: sarà un abbraccio collettivo, dove la musica diventerà ricordo e questo si trasformerà in nuova energia. Perché da un ricordo che continua a vivere, nasce sempre una nuova prospettiva".