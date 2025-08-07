Addio a Franco Tasselli, il pizzaiolo amato da tutti

Casalguidi, 7 agosto 2025 – Franco Tasselli se n’è andato a 90 anni, lo scorso martedì. E Casalguidi ha perso uno dei suoi commercianti storici, che per anni hanno animato la vita pubblica della frazione soprattutto in occasione della Fiera. Il ’Morino’, questo il suo soprannome, non c’è più. E un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, con tanti messaggi di cordoglio pervenuti in queste ore ai familiari. Perché praticamente ogni residente ha assaggiato la pizza della Pizzeria Tasselli di piazza Gramsci, aperta nel 1956 dai genitori di Franco. Quest’ultimo, all’epoca, lavorava a Pistoia, anche se nel tempo libero dava una mano in pizzeria.

Fu solo a seguito della scomparsa del padre che decise di dedicarsi interamente all’attività di famiglia, che nel frattempo stava diventando un riferimento per Casalguidi. Chi lo conosceva dice che gli piaceva stare al forno, incontrare le persone, accogliere i clienti con il sorriso. E che provava soddisfazione e gioia nel vedere la clientela in fila per la sua pizza, perché confermava la bontà della scelta di proseguire il lavoro avviato dai suoi genitori. Tant’è che, anche dopo aver passato l’attività ai figli Pierpaolo, Franca e Claudia, talvolta tornava a sfornare pizze. Ancora fino a pochi anni fa, quando aveva 87 anni, poteva capitare di vederlo di tanto in tanto al lavoro con impasto, condimenti e pala.

E il fatto che la Pizzeria Tasselli fosse aperta di giovedì, nel fine settimana e per le feste ha contribuito ad accrescerne la popolarità, al pari della pizza. Il sindaco Piero Lunardi ha ricordato una battuta legata alla forma della pizza del Morino, rettangolare: a una cliente che voleva una pizza ’tradizionale’, Tasselli chiese se per caso non digerisse gli angoli. Da tempo Franco aveva lasciato spazio ai figli, pur non facendo mancare loro consigli. E c’è da scommettere che tanti clienti e non solo saranno presenti alle 16 di oggi nella chiesa di Casalguidi, per salutare il Morino per l’ultima volta. “A Franco mi legava la passione comune per la Fiorentina. Capitava spesso di trovarci per commentarne le partite o il mercato – ha detto Federico Gorbi, capogruppo di Attiva – per tanti anni ha regalato a Casalguidi sapori e profumi che fanno parte della nostra storia. E nessuno lo dimenticherà”.