19 set 2025
Sagre in Toscana, nel fine settimana appuntamenti per tutti i gusti. Tripudio di funghi e tartufi

Ultimo weekend d'estate, ma in tavola si trovano già i tesori dell'autunno: ecco gli eventi da non perdere provincia per provincia

Tanta gente a una sagra: nel fine settimana ci sono tanti appuntamenti in programma

Firenze, 19 settembre 2025 - Ultimo fine settimana d'estate - quest'anno l'equinozio di autunno cade il 22 settembre - con una raffica di appuntamenti in Toscana. Andare in giro per sagre con i tesori dell'autunno che già si stanno affacciando sulle tavole: ce n'è per tutti i gusti. Peraltro le previsioni meteo sono ottime per questo weekend.

Spiccano i profumi della terra con funghi e tartufi a volontà, poi carne per tutti i gusti e non solo. E tutti gli eventi sono sempre accompagnati da iniziative collaterali di socialità, tra musica dal vivo, ballo, giochi, intrattenimento per bambini. Ecco una ricca selezione di appuntamenti provincia per provincia.

