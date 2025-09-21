Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pistoia
"Passaggio fondamentale per la viabilità"
21 set 2025
GABRIELE ACERBONI
Cronaca
  4. "Passaggio fondamentale per la viabilità"

"Passaggio fondamentale per la viabilità"

La Confcommercio interviene dopo l’accordo sottoscritto fra Regione Toscana, Comune di San Marcello Piteglio, Provincia di Pistoia e Anas per la redazione di uno studio di fattibilità sul miglioramento della Strada Statale 66. Lo studio si concluderà entro la fine dell’anno e si articola su due livelli: da un lato gli interventi di miglioramento del tratto stradale esistente, dall’altro la progettazione di soluzioni più strutturali, come viadotti e gallerie. Nel documento è compresa anche la variante del centro abitato di San Marcello, pensata per alleggerire il traffico che attraversa il cuore del paese. "Questo è un passaggio fondamentale per affrontare gli atavici problemi di viabilità della Montagna – osserva Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm Confcommercio –. Per troppo tempo il nostro territorio ha sofferto di isolamento e carenze infrastrutturali che hanno frenato sviluppo economico e attrattività a causa di una strada fatta dal Granduca Leopoldo nel 1781 è giunta a noi quasi intonsa. Lo studio rappresenta la base su cui costruire soluzioni concrete e durature capaci di riportare la montagna pistoiese in una dimensione attuale e adeguata ai tempi".

Galli ribadisce con forza la necessità di dare priorità alla galleria tra le Piastre e San Marcello, definendola: "L’unica vera soluzione capace di invertire la rotta dello spopolamento, sostenere il commercio locale e incentivare nuovi investimenti. Non possiamo permettere che la Montagna continui a perdere popolazione e attività economiche – aggiunge e conclude –. Serve una risposta forte, e questa galleria rappresenta una prospettiva concreta per dare sicurezza, velocità e collegamenti adeguati a chi vive e lavora".

