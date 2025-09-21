"Passaggio fondamentale per la viabilità"

La Confcommercio interviene dopo l’accordo sottoscritto fra Regione Toscana, Comune di San Marcello Piteglio, Provincia di Pistoia e Anas per la redazione di uno studio di fattibilità sul miglioramento della Strada Statale 66. Lo studio si concluderà entro la fine dell’anno e si articola su due livelli: da un lato gli interventi di miglioramento del tratto stradale esistente, dall’altro la progettazione di soluzioni più strutturali, come viadotti e gallerie. Nel documento è compresa anche la variante del centro abitato di San Marcello, pensata per alleggerire il traffico che attraversa il cuore del paese. "Questo è un passaggio fondamentale per affrontare gli atavici problemi di viabilità della Montagna – osserva Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm Confcommercio –. Per troppo tempo il nostro territorio ha sofferto di isolamento e carenze infrastrutturali che hanno frenato sviluppo economico e attrattività a causa di una strada fatta dal Granduca Leopoldo nel 1781 è giunta a noi quasi intonsa. Lo studio rappresenta la base su cui costruire soluzioni concrete e durature capaci di riportare la montagna pistoiese in una dimensione attuale e adeguata ai tempi".

Galli ribadisce con forza la necessità di dare priorità alla galleria tra le Piastre e San Marcello, definendola: "L’unica vera soluzione capace di invertire la rotta dello spopolamento, sostenere il commercio locale e incentivare nuovi investimenti. Non possiamo permettere che la Montagna continui a perdere popolazione e attività economiche – aggiunge e conclude –. Serve una risposta forte, e questa galleria rappresenta una prospettiva concreta per dare sicurezza, velocità e collegamenti adeguati a chi vive e lavora".