Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
TerremotoTragico frontaleScomparsaFiorentinaSagre ToscanaSondaggio elezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaToscana, è sciopero per Gaza: picchetti e manifestazioni, lunga giornata di iniziative
22 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Toscana, è sciopero per Gaza: picchetti e manifestazioni, lunga giornata di iniziative

Toscana, è sciopero per Gaza: picchetti e manifestazioni, lunga giornata di iniziative

Scatta la mobilitazione indetta dal sindacato di base, dopo quella della Cgil di venerdì 19 settembre. Punti caldi al porto di Livorno, dove ci sarà un presidio dei manifestanti e all’uscita di Calenzano-Sesto Fiorentino dell’A1

Toscana, è sciopero per Gaza: picchetti e manifestazioni, lunga giornata di iniziative
Per approfondire:

Firenze, 22 settembre 2025 – Scatta lo sciopero per Gaza in tutta Italia e anche in Toscana. È il giorno della mobilitazione del sindacato di base (Usb) dopo quella che era andata in scena venerdì 19 settembre organizzata dalla Cgil. È un lunedì 22 settembre di possibili disagi, con blocchi del traffico a causa dei cortei e servizi a singhiozzo soprattutto nella sanità e nella scuola. Anche gli studenti scendono in piazza, con una manifestazione a Firenze. “Blocchiamo tutto”: questo lo slogan dei manifestanti. Punti caldi a Calenzano, all’uscita dell’A1, dove ci sarà un ritrovo di dimostranti ma anche a Livorno, con un presidio al varco “Valesini” del porto. 

05:00
Le piazze e gli orari in Toscana

Forze dell'ordine in allerta per i cortei che si svolgono in Toscana. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sorvegliano le varie piazze per la regolarità delle manifestazioni. Non solo a Firenze e Livorno, ma anche a Pisa, dove il ritrovo è alle 9 in piazza XX Settembre. A Marina di Carrara il concentramento è alle 10 al porto. A Grosseto ritrovo alle 10 in piazza Rosselli. A Lucca alle 15 in piazza San Michele. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoGazaProtesta