Firenze, “Palestina libera": la città attraversata dal maxi corteo, tra bandiere e striscioni

Firenze, 19 settembre 2025 – Maxi corteo per la Palestina e per il sostegno a Gaza. La manifestazione ha attraversato Firenze arrivando in piazza dell’Isolotto. Almeno cinquemila persone hanno sfilato, secondo la questura. Capofila dell’organizzazione la Cgil, che aveva indetto uno sciopero proprio per la giornata di venerdì 19 settembre. Il corteo è partito intorno alle 17.15. Tante bandiere e striscioni e tanti gruppi dell’associazionismo erano presenti. In testa al corteo il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca Sara Funaro. I partecipanti hanno srotolato una lunga bandiera con i colori arcobaleno, quelli della pace.

Un momento del maxi corteo per la Palestina. Capofila dell'organizzazione, la Cgil

"Una grande manifestazione per la Palestina, ora, a Firenze - scrive l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - contro il genocidio e contro la sostanziale acquiscenza del governo italiano e dell’’Europa alle politiche criminali dello Stato di Israele.

"Anche il mondo del lavoro oggi dice basta con questa mattanza". Bernardo Marasco, segretario della Cgil Firenze, lo sottolinea in piazza Dalmazia prima che si muova la manifestazione. "Siamo 25mla", dicono dalla Cgil a metà percorso, prima dell'arrivo in piazza dell'Isolotto per i comizi finali. E, subito dopo, sempre Marasco: "La città è piena di manifestazioni, ma è giusto che anche il lavoro dica la sua e scenda in piazza. Lo dice con uno sciopero generale partecipato nelle fabbriche e con questa grande manifestazione" in cui sono confluiti i lavoratori anche di Prato e Pistoia.

Le parole della sindaca Funaro

"E una grandissima partecipazione – dice la sindaca Funaro –. Un grazie di cuore alla Cgil per aver lanciato questa iniziativa importante le nostre città non devono stare in silenzio. Firenze non è mai stata in silenzio e dovrà continuare a tenere alta la voce per quello che è un vero massacro che sta accadendo, va tenuta alta l'attenzione, vanno messe in campo tutte le iniziative possibili".

Firenze in questi giorni è stata teatro di molti cortei in sostegno a Gaza, organizzati, tra gli altri, anche dal Collettivo dell’ex Gkn. "Ne abbiamo fatte tante nel tempo di iniziative - ha aggiunto Funaro -, ma l'escalation purtroppo è così drammatica che l'attenzione va alzata sempre di più. Questo è un fiume di persone straordinarie che attraverserà tante strade della nostra città, per mandare un segnale più chiaro: che noi siamo con il popolo oppresso dei palestinesi, che noi siamo per la pace, e che siamo per la fine di questa guerra scellerata".

Le altre manifestazioni

In mattinata c’era stata un’altra manifestazione a Livorno, con corteo che ha attraversato le vie del centro e si è concluso al porto. Circa diecimila persone hanno partecipato in questo caso. Livorno e Firenze sono due delle piazze più importanti della protesta contro Israele. In questi giorni si sono susseguite più manifestazioni. A Livorno si è svolta mercoledì sera una fiaccolata con la presenza anche del sindaco Luca Salvetti.

In 2mila hanno invece sfilato alla manifestazione organizzata a Prato. Per la segretaria Cgil Alice D'Ercole "oggi è una giornata di lotta e sciopero. I lavoratori con grandissima partecipazione hanno dato sostegno alla nostra mobilitazione. Abbiamo settori che hanno superato il 90% di adesione, a partire da quello della camperistica".