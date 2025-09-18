Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana

Firenze, 18 settembre 2025 – Sono due gli scioperi generali a cavallo del fine settimana, proclamati dai sindacati “contro il genocidio a Gaza”. Il primo, venerdì 19 settembre, è stato proclamato dalla Cgil. Il secondo, lunedì 22 settembre, è stato indetto dai sindacati di base.

Manifestanti pro Palestina durante l’iniziativa politica organizzata dai giovani Palestinesi in Piazza Ss Annunziata a Firenze

Lo sciopero generale del 19 settembre

È stato proclamato dalla Cgil, per l’intera giornata di venerdì 19 settembre, uno sciopero generale nazionale per “Fermare il genocidio a Gaza”. In Toscana sono previste tre manifestazioni: a Firenze, con ritrovo alle 17.15 in piazza Dalmazia, a Livorno, dalle 10 in piazza del Luogo Pio, e a Siena, con appuntamento alle 17 alla Lizza. Nel capoluogo toscano confluiranno anche Prato e Pistoia, a Livorno Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Lucca, mentre a Siena confluirà Arezzo. La Flc Cgil invita ad indossare un fiocco nero in scuole, atenei, enti di ricerca, accademie e conservatori.

Chi si ferma

La Cgil ha precisato che la mobilitazione si svolgerà “nel rispetto delle norme di legge”, e dunque non interesserà i servizi pubblici essenziali regolati dalla legge 146 del 1990. Restano quindi esclusi sanità, trasporti nelle fasce garantite, erogazione di energia, acqua e rifiuti, protezione civile, sicurezza, telecomunicazioni, giustizia e altri comparti sensibili, dove deve essere comunque assicurato un livello minimo di servizio ai cittadini.

Non mancheranno, comunque, i disagi nei trasporti pubblici, soprattutto a causa delle manifestazioni previste. A Firenze, per esempio, Gest, la società che gestisce la tramvia, informa che venerdì 19 settembre le linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi a causa della manifestazione con corteo che si muoverà da piazza Dalmazia e passerà da Novoli, Redi, Cascine fino a piazza dell’Isolotto. I possibili rallentamenti potrebbero registrarsi dalle 17 del pomeriggio fino al termine della manifestazione.

Deviazioni temporanee previste anche per i bus di Autolinee Toscane, a partire dalle 17.15 e fino al termine della manifestazione. Le linee coinvolte sono: 2, 16, 17, 20, 23, 28, 30, 35, 55, 56, 57. Le modifiche comporteranno deviazioni di percorso in entrambe le direzioni. “Durante la manifestazione – comunica Autolinee – potrebbero esserci ulteriori modifiche di percorso non prevedibili, e possibili disagi e rallentamenti potrebbero verificarsi su tutto il servizio”.

Le ragioni dello sciopero

“Pensiamo che sia di una gravità e di una atrocità senza precedenti quello che sta succedendo a Gaza, pensiamo che quel massacro e quella vera e propria deportazione del popolo palestinese vadano assolutamente fermati”, è quanto afferma il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi. “Inoltre, a livello mondiale questa logica di forza e di riarmo è un pericolo vero per i diritti di tutte le persone, non possiamo non mobilitarci, non possiamo stare fermi, c’è una grande spinta dai lavoratori e dalla società civile, siamo certi che la Toscana, terra di solidarietà e pace, saprà rispondere adeguatamente. Dove non c’è umanità non ci può essere giustizia sociale, democrazia, libertà”.

Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre

Il 22 settembre è sciopero generale proclamato da Usb, che ha raccolto “l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la Freedom Flotilla, la missione umanitaria che tenta di rompere l’assedio imposto da Israele al popolo palestinese”.

A Firenze, dalle 9, è prevista una manifestazione che partirà dalla rotonda all’uscita dell'Autostrada A1 di Calenzano - Sesto Fiorentino, e che attraverserà poi, si legge in una nota stampa dell’Unione sindacale di base, “le zone industriali e logistiche del territorio fiorentino, con l’obiettivo di fermare la produzione e il transito delle merci in solidarietà con la popolazione palestinese e contro l'industria bellica. Ricordiamo che nella zona della manifestazione si trova la Leonardo Spa”.

Lo sciopero di lunedì 22 settembre interessa tutti i settori, pubblici e privati, compreso quello della sanità, e per l’intera giornata. Negli ospedali e nei presidi sanitari saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.