Firenze
Cronaca"Blocchiamo tutto": sciopero del 22 settembre, la Toscana si mobilita per Gaza. I settori interessati
20 set 2025
ELETTRA GULLE'
Cronaca
Usb in piazza con lavoratori e studenti: corteo nella zona industriale tra Calenzano e Sesto. Garantiti i servizi minimi in sanità, biblioteche e archivi comunali

Firenze, 20 settembre 2025 – Firenze si prepara allo sciopero generale di lunedì 22 settembre

A proclamarlo è l’Usb, l’Unione sindacale di base, che ha raccolto “l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la Freedom Flotilla, la missione umanitaria che tenta di rompere l’assedio imposto da Israele al popolo palestinese”.

La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, compresa la sanità, e durerà l’intera giornata. Negli ospedali e nei presidi sanitari saranno comunque garantite le prestazioni d’urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa sul diritto di sciopero. Anche la scuola si fermerà: lo sciopero coinvolge infatti tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Le motivazioni

Usb elenca una lunga serie di ragioni alla base della protesta. Tra i motivi della protesta, ciò che sta avvenendo in Palestina, la fornitura di armi a Israele, la mancanza di un intervento concreto da parte del governo italiano per prendere le distanze “dagli orribili crimini perpetrati dallo Stato israeliano”; ma anche la guerra in generale, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari. Sul piano interno, i sindacati denunciano sfruttamento, precarietà, bassi salari, carenza di politiche sociali e industriali, emergenza abitativa e nuove leggi considerate repressive. Tra le rivendicazioni spiccano invece la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali con Israele, la pace nel conflitto Russia-Ucraina, un salario minimo non inferiore a 12 euro l’ora, forti aumenti delle retribuzioni e delle pensioni, insieme a un meccanismo di adeguamento automatico al costo della vita, oltre alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La manifestazione di Firenze

A Firenze la mobilitazione si concentrerà dalle 9 nella zona industriale e logistica tra Calenzano e Sesto Fiorentino. Il corteo partirà dalla rotonda all’uscita dell’autostrada A1 e attraverserà aree produttive strategiche. “L’obiettivo – scrive Usb in una nota – è fermare la produzione e il transito delle merci in solidarietà con la popolazione palestinese e contro l’industria bellica. Ricordiamo che nella zona della manifestazione si trova la Leonardo Spa”, colosso della difesa e dell’aerospazio.

Trasporti e servizi pubblici

Nessun disservizio è previsto per i mezzi pubblici a Firenze. Autolinee Toscane ha fatto sapere che l’adesione allo sciopero riguarderà altre province (Arezzo, Siena, Grosseto, Massa-Carrara e Lucca), mentre saranno escluse Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa, già interessate da altre agitazioni nei giorni scorsi. Il Comune di Firenze ha comunicato i servizi minimi garantiti in biblioteche e archivi. Alla Biblioteca delle Oblate e in altre sedi comunali i servizi saranno disponibili solo in orari ridotti. Stessa cosa per l’Archivio Storico e per il Bibliobus, operativo dalle 15.30 alle 18.30.

La voce degli studenti

La giornata di protesta vedrà anche la partecipazione del mondo studentesco. Il Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi ha annunciato l’adesione allo sciopero, trasformando il 22 settembre in una giornata di mobilitazione. “Rispondiamo alla chiamata dello sciopero generale – spiegano –: lunedì a scuola blocchiamo le lezioni”. Gli studenti criticano la “routine dell’indifferenza”, fatta di giornate scandite solo da studio e impegni quotidiani, che rischiano di rendere insensibili a quanto accade in Medio Oriente. “Abbiamo deciso che durante la giornata di sciopero torneremo pacificamente al Consolato Generale degli Stati Uniti, la più grande istituzione nella nostra città che persevera a difendere politicamente ed economicamente il genocidio”, annunciano.

© Riproduzione riservata

ScioperoGazaProtesta