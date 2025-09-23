Arezzo, 23 settembre 2025 – Al via i lavori di riqualificazione nella frazione di Persignano a Terranuova

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nella frazione di Persignano, intervento che si inserisce all'interno di una programmazione più ampia dedicata alle frazioni del territorio comunale.

Dopo la manutenzione straordinaria realizzata a Castiglion Ubertini e conclusa a luglio, attualmente è in corso l'intervento a Persignano e, successivamente, i lavori proseguiranno nella frazione alla Penna alta.

Il progetto complessivamente, interamente finanziato con risorse comunali per un valore di 218.500 euro, prevede per Persignano un investimento di 60.000 euro (oltre IVA), con una durata stimata dei lavori pari a tre mesi.

L'intervento riguarda il tratto di rampa carrabile che collega la Strada Provinciale 7 al nucleo storico della frazione, e ha come obiettivo la riqualificazione funzionale, strutturale ed estetica della viabilità e delle sue pertinenze.

Nel dettaglio, il progetto prevede: la demolizione e la ricostruzione della pavimentazione in calcestruzzo con una nuova finitura architettonica a inserimento paesaggistico; la realizzazione di canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche e la sistemazione del sistema di raccolta esistente; il consolidamento del muro di sostegno, con ripristino delle parti lesionate e rivestimento in pietra naturale; la sostituzione della ringhiera esistente con un parapetto in acciaio corten passivato, di altezza 110 cm; il potenziamento dell'illuminazione pubblica con soluzioni integra ea basso impatto ambientale.