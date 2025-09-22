Gambero Rosso, 11 pizzerie toscane premiate con i “Tre spicchi”

Firenze, 22 settembre 2025 – Arriva in libreria la tredicesima edizione della guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso, con una selezione di 816 locali, di cui ben 134 nuovi ingressi. Nelle 564 pagine, si raccontano le migliori pizzerie che riflettono il territorio. Un’attenzione speciale anche ai premi assegnati: cento i Tre Spicchi e diciotto le Tre Rotelle, il massimo riconoscimento rispettivamente per le pizzerie “al piatto” e per quelle “al taglio” o da asporto.
Dei cento vincitori del Tre Spicchi, con valutazioni superiori a 90 punti su 100, figurano ben undici pizzerie della Toscana.
Ha raggiunto un punteggio di 93 Apogeo, un locale a metà strada tra il mare e il borgo storico di Pietrasanta (via Pisanica, 136).
A seguire Lo Spela a Greve in Chianti (via Poneta, 44).
Poi c’è il locale di Giovanni Santarpia a Firenze (via Senese, 155r), nel quartiere delle Due Strade.
Inserito nella lista anche Giotto. Dopo l’apertura a Novoli (via F. Veracini, 22a), da qualche anno i proprietari hanno aperto una sede in pieno centro a Firenze (via Panzani, 57).
A Cecina (via Vecchia Livornese, 22d), a pochi chilometri dal mare, sorge Bottega Dani.
Poi, Battil d’Oro Fuochi + Lieviti + Spiriti, una pizzeria di Seravezza (via Asilo, 54).
Nel piccolo borgo di Radicondoli (via G. Garibaldi, 22), c’è La Pergola.
Tra le prime in Toscana anche La Divina Pizza di Firenze (via Borgo Allegri, 50r).
Una stradina del centro storico di Arezzo (via de’ Redi, 9) ospita O’Scugnizzo..
Il Vecchio e il Mare è una pizzeria situata a Firenze (via Gioberti, 61n).
Altra pizzeria toscana ad aggiudicarsi il premio Tre Spicchi è Cipriano Pizzeria di Firenze (viale Ariosto, 1r).
La Toscana vede sul proprio territorio anche uno dei diciotto vincitori del Tre Rotelle: Menchetti è una pizzeria al taglio con vari punti vendita in tutta la regione, tra cui la sede di Arezzo (via Avv. F. Croce, 11).
Tra i premi speciali assegnati in questa edizione figura anche “Il miglior servizio di sala” assegnato a una pizzeria toscana: Lo Spela di Greve in Chianti.