Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
Cultura e spettacoliFirenze, il nuovo cda della biblioteca nazionale: c’è lo scrittore Paoli
19 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cultura e spettacoli
  4. Firenze, il nuovo cda della biblioteca nazionale: c’è lo scrittore Paoli

Firenze, il nuovo cda della biblioteca nazionale: c’è lo scrittore Paoli

Rinnovato il consiglio di amministrazione, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra (direttrice dal 2024). Al tavolo siedono anche Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori e Maurizio Messina

Lo scrittore Gigi Paoli, tra i membri del nuovo cda della Biblioteca Nazionale (Fotocronache Germogli)

Lo scrittore Gigi Paoli, tra i membri del nuovo cda della Biblioteca Nazionale (Fotocronache Germogli)

Per approfondire:

Firenze, 19 settembre 2025 – È stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra (direttrice dal 2024). Come riporta il decreto del Mic dello scorso 5 settembre, nel cda siedono ora Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori, Maurizio Messina e Gigi Paoli. Grillo ricopre il ruolo di editore, Leonori, docente, ha ricoperto anche diversi incarichi nel settore cultura, in particolare al Comune di Fermo; Messina è stato, tra gli altri incarichi, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, mentre Paoli è giornalista professionista de La Nazione e autore di romanzi per la casa editrice Giunti. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è Paolo Novaselich, i componenti sono Michele Barbarossa e Lucrezia Iuliano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata