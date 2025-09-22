Nubifragio su Firenze, oltre 30 millimetri in un’ora. Allagata via Bolognese, disagi a Novoli e Careggi

Firenze, 22 settembre 2025 – Un violento nubifragio si è abbattuto su Firenze nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre. La pioggia è caduta in maniera copiosa su gran parte della città, ma i disagi principali si sono verificati nella zona nord, tra Novoli e Careggi, dove i dati della stazione di Firenze Università ha fatto registrare oltre 30mm in un’ora.

Alcune immagini degli allagamenti a Firenze (Foto Facebook/Traffico Firenze)

Via Bolognese risulta completamente allagata, un vero e proprio fiume in piena come documentato anche da numerosi video pubblicati sui social. In zona orticoltura, diversi cittadini hanno segnalato problemi alle fogne, con acque maleodoranti riversate in strada.

Ma gli allagamenti hanno caratterizzato anche l’area di Careggi e il quartiere di Novoli, dove non sono mancati i problemi soprattutto in viale Redi. Alcuni video pubblicati sui social hanno documentato un mezzo della tramvia fermo in mezzo alla strada allagata nella zona dei Palazzi Rossi. Gest ha avviato dei bus navetta sostitutivi nella tratta Novoli Regione-Peretola.

Notevoli le differenze con altri quartieri della città: la stazione di Giardino di Boboli, ad esempio, nello stesso lasso di tempo ha fatto registrare 14mm di pioggia, esattamente la metà.