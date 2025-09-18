Tre corone per Giovanni Boccaccio: una giornata di studi a Firenze

Firenze, 18 settembre 2025 – Sabato 20 settembre alle 14.30 si terrà una giornata di studi dal titolo “Tre corone per Giovanni Boccaccio”, in occasione dei 650 anni dalla morte dello scrittore e poeta nato a Certaldo. Il convegno, promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria e dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con Centro Associazioni Culturali Fiorentine, Biblioteca delle Oblate e L'Oranona Teatro, avrà luogo nella Sala storica Dino Campana del Complesso delle Oblate a Firenze (via dell’Oriuolo, 24).

L'evento sarà coordinato da Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Sono in programma gli interventi di Clara Conforti, assessora alla cultura del Comune di Certaldo, Federigo Bambi, membro del consiglio direttivo dell'Accademia della Crusca, Giovanna Frosini, presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, e Antonia Ida Fontana, presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine.

A seguire, prenderanno la parola Enrico Moretti (Università Roma Tre/Ente Nazionale Giovanni Boccaccio) con “«Primus studiorum dux et prima fax»: il Dante di Boccaccio”, Monica Berté (La Sapienza, Università di Roma) con “Storia di una amicizia: Petrarca e Boccaccio”, e Giovanna Frosini (Ente Nazionale Giovanni Boccaccio/Accademia della Crusca) con ''Boccaccio e la lingua di Firenze''. In chiusura, L'Oranona teatro presenterà “Si racconta le novelle del Boccaccio: il mito di Minosse e il racconto di Paolo e Francesca”.

Una serie di letture dalla Commedia di Dante Alighieri e dalle “Esposizioni sopra la Comedia” di Giovanni Boccaccio con Marco e Simona Lazzerini. Le musiche originali del maestro Damiano Santini accompagnano l’evento, sotto la direzione artistica di Martina Dani Recchi.