Orrore mentre parcheggiano l’auto: lui picchiato e rapinato, lei trascinata con forza e violentata

Gubbio, 17 settembre 2025 - Due fratelli di 36 e 43 anni di Lecce e un 36enne di Gualdo Tadino sono finiti in manette per violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina. L’episodio risale ai primi giorni di settembre, quando, durante la notte, in Piazza 40 Martiri, nel centro storico di Gubbio, i tre uomini hanno aggredito una coppia che stava parcheggiando l’auto. Due degli aggressori hanno colpito l’uomo con calci e pugni intimandogli di consegnare loro del denaro, mentre il terzo ha trascinato con forza la donna in una zona appartata, abusando di lei sessualmente, con il successivo intervento del fratello.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato il 112. L’intervento tempestivo di due pattuglie ha permesso di prestare soccorso alle vittime, poi affidate alle cure dei medici del 118. I tre sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma le indagini basate su numerose testimonianze raccolte sul posto e dalla visione delle immagini di videosorveglianza comunale hanno portato alla loro identificazione.

L’ufficio diretto dal procuratore Raffaele Cantone ha chiesto per tutti la misura cautelare della custodia in carcere. "Il gip – spiega l’ufficio inquirente – atteso il pericolo di reiterazione dei reati, ritenuti gli indagati socialmente pericolosi e condividendo il quadro accusatorio, ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere (a Terni e a Spoleto).