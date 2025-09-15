A Villa Vittoria la presentazione del libro su Gianfranco Mello

Firenze, 15 settembre 2025 – A Villa Vittoria Cultura, la rassegna culturale ideata da Giovanni Fittante, il 18 settembre, ci sarà la presentazione del libro 'Gianfranco Mello-I giorni della pittura 1986-2018' (ed. Conti Tipocolor) di Luciana Frilli, presidente della Fondazione Mello. L'ingresso è gratuito, da viale Filippo Strozzi 2. “La presentazione del volume di Luciana Frilli del 18 settembre dedicato a Gianfranco Mello – ha detto Fittante - rappresenta un omaggio sentito a un artista che ha saputo lasciare un segno profondo nella pittura contemporanea. Non è solo una raccolta di opere, ma un racconto che attraversa oltre trent’anni di ricerca e di espressione creativa: un’occasione preziosa per riscoprire la sua eredità artistica e riflettere sul dialogo tra memoria e contemporaneità”. Il mese di settembre si chiuderà poi il 24, sempre alle ore 18.15, con la presentazione del fascicolo di luglio-settembre della rivista 'Nuova Antologia' nel 160/o anniversario di pubblicazione: interverrà il presidente Cosimo Ceccuti. A ottobre poi un talk (1 ottobre) su Europa 2025 e la chiusura (2 ottobre) con Rocco Papaleo.