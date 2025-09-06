A Villa Vittoria Cultura la presentazione del libro di Tommaso Sacchi

Firenze, 6 settembre 2025 – L'assessore alla cultura del Comune di Milano (ed ex assessore a Firenze) Tommaso Sacchi sarà presente alla presentazione del suo libro “Il Bosco dove tutto cominciò” (Mondadori) in programma il 10 settembre alle 18.30 a Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata e organizzata da Giovanni Fittante. Il dibattito si svolgerà in viale Filippo Strozzi 2 a Firenze, con ingresso gratuito. Oltre a Sacchi, saranno presenti l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, la presidente della commissione cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi e – in qualità di moderatore – il presidente di Villa Vittoria Cultura Giovanni Fittante. Si può confermare la propria presenza scrivendo una mail a : [email protected]. "Siamo lieti di ospitare la presentazione del libro “Il Bosco dove tutto cominciò”, un’opera intensa e visionaria che conduce il lettore in un viaggio attraverso luoghi simbolici e ricordi che si intrecciano con la storia collettiva – spiega Fittante -. In queste pagine si incontrano memoria personale, radici culturali e una profonda riflessione sul cambiamento e sulla rinascita, temi universali che parlano tanto all’individuo quanto alla comunità. Questo volume non è solo un racconto, ma un invito a riscoprire il legame profondo tra memoria, territorio e creatività, valori che sono anche al centro della nostra missione a Villa Vittoria Cultura. Sarà un’occasione preziosa per dialogare con l’autore e con personalità di rilievo del panorama culturale italiano, contribuendo a rendere Firenze ancora una volta palcoscenico di confronto e crescita condivisa”. "Il valore più alto dei protagonisti della lotta partigiana - commenta il professor Ceccuti - è il sacrificio generoso della gente comune, che si comporta in modo eroico senza ostentare, anzi rimovendo quei mesi terribili come non li avesse vissuti. Discreta e restia nel ricordarli ai nipoti: in questo racconto il nipote è Tommaso Sacchi. Due parenti, il nonno e lo zio, due partigiani, uno in grado di raccontare tanti anni dopo, l'altro fra le numerose vittime della violenza nazi fascista. Un balzo nel passato, nei sentieri del bosco dove tutto cominciò."
Cosa FareA Villa Vittoria Cultura la presentazione del libro di Tommaso Sacchi