A Villa Vittoria doppio appuntamento tra cultura e Europa

Firenze, 12 settembre 2025 - Doppio appuntamento la prossima settimana per Villa Vittoria Cultura, la rassegna culturale ideata da Giovanni Fittante con ingresso, gratuito, da viale Filippo Strozzi. Entrambi gli eventi avranno inizio alle ore 18.15. Il primo, in programma il 17 settembre, è la presentazione del libro di Donato Bendicenti dal titolo 'Al centro della tempesta. L'Europa tra ordine mondiale e disordine globale” (ed. Rai Libri): sarà presente l'autore. Interverrà anche il l'euro parlamentare Pd Dario Nardella. Il secondo, sempre alla presenza dell'autore, sarà il 18 settembre con 'Gianfranco Mello-I giorni della pittura 1986-2018) (ed. Conti Tipocolor) di Luciana Frilli, presidente della Fondazione Mello. “Villa Vittoria continua a essere un punto di riferimento per il dialogo culturale, dove libri di generi e tematiche diverse trovano spazio per essere raccontati e condivisi,” dichiara Giovanni Fittante. “Siamo orgogliosi di ospitare mercoledì 17 Settembre un appuntamento di tale rilevanza culturale e politica: il libro di Donato Bendicenti arriva in un momento cruciale per l’Europa e per il mondo, offrendo una chiave di lettura lucida e necessaria per comprendere le dinamiche globali che stanno ridisegnando equilibri, sfide e opportunità. È un invito a riflettere, a confrontarsi e a capire meglio il nostro tempo”. Allo stesso modo, prosegue Fittante, “la presentazione del volume di Luciana Frilli del 18 settembre dedicato a Gianfranco Mello rappresenta un omaggio sentito a un artista che ha saputo lasciare un segno profondo nella pittura contemporanea. Non è solo una raccolta di opere, ma un racconto che attraversa oltre trent’anni di ricerca e di espressione creativa: un’occasione preziosa per riscoprire la sua eredità artistica e riflettere sul dialogo tra memoria e contemporaneità”. Il mese di settembre si chiuderà poi il 24, sempre alle ore 18.15, con la presentazione del fascicolo di luglio-settembre della rivista 'Nuova Antologia' nel 160/o anniverario di pubblicazione: interverrà il presidente Cosimo Ceccuti. A ottobre poi un talk (1 ottobre) su Europa 2025 e la chiusura (2 ottobre) con Rocco Papaleo.